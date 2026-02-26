バストは94cm・Hカップ。色白＆美肌が魅力の桃白美沙（ももしろ・みさ）さんが、1st DVD「ピーチ・ホワイト」（発売元：竹書房、収録時間：150分、価格：4620円）の発売記念イベントを2月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

山口県出身の桃白さんは、縁あって2025年からグラビアに強い事務所「R・I・P」に所属してグラビア活動をスタート。4月から始まった「第8回 ミス週刊実話 WJガールズ」オーディションにも参加し、「書泉賞」を獲得する成果を上げた。1st DVDは10月にフィリピンで撮影された映像である。

――どんな内容ですか？

【桃白美沙】 南国でエステティシャンとして働く女性を演じました。日本での仕事に疲れて遊びに着た旅行客（＝視聴者）と仲よくなってしまい、こっそりデートを重ねる展開になっています。

――シーンとしては？

【桃白美沙】 ユニフォーム姿でトリートメントしてあげたり、お風呂で汗を流してあげたり、プールサイドで一緒に柔軟体操をやったりしました。初めての映像ロケだったし、どのシーンも撮り終えた直後は記憶がない緊張しちゃいました。

――オススメは？

【桃白美沙】 川が流れる森林のほうに遊びに行くシーンです。奇跡的に晴れたシーンだったし、自然あふれる風景は日本でもなかなか見られないんじゃないかなって。着ていた赤の水着も肌の露出がギリギリだったので、そちらも楽しんでほしいです。

――特に緊張したシーンを挙げるなら？

【桃白美沙】 ジャケ写にも採用されていますが、ロケ全体で最初に撮った海のシーンです。いい表情が出ているという意見もありますが、めっちゃ緊張している顔です（笑）。次回のロケがあれば、楽しみながら取り組めるようにがんばりたいです。

ミス週刊実話の受賞記念として、2冊のデジタル写真集「桃白美沙 -多彩-」と「浴衣編」の配信も12月からスタート。これだけグラビア映えする新人なら、すぐに2nd DVDのリリースも決まるだろう。所属事務所による「はなまる撮影会」も要チェック！