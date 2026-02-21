迫力のHカップに実測55.5cmのウエスト。唯一無二のスタイルが魅力の藤原ナミ（ふじわら・なみ）さんが、8th DVD「ナチュラルH」（発売元：エアーコントロール、収録時間：180分、価格：4378円）の発売記念イベントを2月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

安定してDVDリリースを続ける藤原さんだが、今作は不動産会社でリゾート物件を取り扱うセールスレディーという役どころ。内覧に来た男性（＝視聴者）と懇意になっていく様子が描かれる。ロケは2025年夏にタイのパタヤとバンコクで行なわれたそうだ。

――現地はいかがでした？

【藤原ナミ】 ごはんも美味しかったし、ずっと行きたかった寺院にも連れて行っていただけたし、そこでみんなで座って祈祷をしたり…。感動することばかりのロケでした！

――どんなシーンが楽しめますか？

【藤原ナミ】 リゾートヴィラの案内から始まって、ビーチに遊びに行こうと誘ったり、バスルームでシャワーを浴びたりしました。特にプールで泳ぐシーンで披露した競泳水着は、くびれも強調される前開きタイプなので自分に似合っているなと思いました。

――オススメは？

【藤原ナミ】 スーツ姿で内覧に付き添うシーンです。一生懸命だけど実はドジな性格という設定なので、水をこぼして服を濡らしてしまったりも。イメージDVDで初めて演技らしい演技をしている点を推したいです。スーツを脱いだときの白のランジェリーも、すごく可愛かったのでお気に入りです。

――ファンから評判がよかったのは？

【藤原ナミ】 コスプレをやってほしいと頼まれ、赤いリボンの制服を着てあげるシーン「可愛かった」という声をいただきました。高校生のころに似たようなデザインの制服を着ていたし、昔を思い出しながらカメラと向き合っていました。

――2026年の抱負は？

【藤原ナミ】 グラビアの仕事がすごく好きなので、ひたむきにがんばっていきたいです。今年から忙しくなっていて趣味のラジコンについては、なかなか練習に行けていませんが、余裕ができたら大会に出たいと思っています。

年末にサイゾー編集部によるデジタル写真集「Sweet and Rock -Ready to make waves-」が出たほか、2月9日発売の週刊プレイボーイ（No.8）に撮り下ろしが掲載。同時にデジタル写真集「WAVES」が配信されているのでチェックしよう。2月22日に五反田TOCビルで開催される「コスホリック43」にも、サークル名「なみいろ工房」で参加予定だ。