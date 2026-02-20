アイドルグループ「PUREMORPH（ぴゅあもふ）」で活躍する茜 めあ（あかね・めあ）さんと好 のの（このみ・のの）さんが制服美少女誌「Cream 2026年2月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の掲載記念イベントを2月9日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年8月末にデビューしたPUREMORPHは、名称が示す通り純粋（PURE）と変化（MORPH）をかけ合わせたグループ。ステージで披露する歌とダンスが可愛いと評判だ。Cream誌上には、旬のアイドルを紹介するコーナー「Pick up! LiveIDOL」に制服姿で登場。2人ともグラビアの撮り下ろしは初めてである。

――自己紹介からいきましょう。

【茜 めあ】 「もふれっど」担当で、みんなのことをメロメロにする「小悪魔ウーパールーパー」というキャッチコピーでやっています。尊敬しているグループは「iLiFE!」さんや「Jams Collection」さんです。

【好 のの】 「もふぴんく」担当で、おっとり＆ふわふわ系のポジションですが、こう見えて腕相撲がグループ内で一番強いです。中学生のころにバスケ部だったので、そこで鍛えられたのかも（笑）。憧れは「高嶺のなでしこ」の松本ももなさんです。

――初グラビア掲載された気持ち、お気に入りポイントも。

【茜 めあ】 雑誌に載るのは夢だったし、すごくうれしくて光栄です。誌面での制服姿もファンの方々に「めあちゃんらしいね」と褒めていただけました。胸元の黄色い紐リボンが可愛いアクセントだと思います。

【好 のの】 チェック柄のセーラー服は珍しいし、学生っぽくしようと髪型も三つ編みにしたので、みなさんから「すごい似合っている！」と言っていただけました。

ロケ現場にも顔を出した副編集長の西永彩奈さんは、「めあちゃんは男心をくすぐるベビーフェイス、ののちゃんは成長が楽しみな初々しさが魅力だと思います」との意見。今後のグラビア活動にも期待が寄せられるところだ。グループについては、1stワンマンライブ「りあるたいむもふらんど」を3月27日に開催することが決定。新宿にあるライブハウス「Zirco（ジルコ）Tokyo」にて。