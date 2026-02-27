このページの本文へ

3月4日から

ほっともっとに春限定「たけのこごはん」登場！幕の内弁当もたけのこに

2026年02月27日 21時22分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

春を先取り！

　ほっともっとでは「たけのこごはん」と、「あさりたっぷりみそ汁」を3月4日より発売する。

春限定！「たけのこごはん」と「あさりたっぷりみそ汁」

　持ち帰り弁当の「ほっともっと」に、春限定商品が登場。

▲「たけのこごはん」単品320円

　「たけのこごはん」は日高産昆布の“昆布だし”と、焼津産かつお節の“かつおだし”をベースに、醤油、みりん、砂糖などで味を調えたごはん。

　だしの風味と“たけのこ”の食感を楽しむことができ、様々なおかずと合うやさしい味付けに仕上げている。

▲「あさりたっぷりみそ汁」180円

　「あさりたっぷりみそ汁」は、あさりの濃厚な旨味を堪能できるという一杯。

　身がふっくらとした殻付きあさりの食感とともに、コクのある味噌とだし感が口いっぱいに広がる味わい。弁当のお供にぴったりな、満足感のある一杯だそう。

各弁当を「たけのこごはん」に変更できる

　「たけのこごはん」は単品だけでなく、「から揚弁当」などのセパレートタイプメニューや「幕の内弁当」を対象に、プラス150円で白ごはんを「たけのこごはん」に変更することもできる。

▲4コ入り から揚弁当（たけのこごはん変更）740円～

▲幕の内弁当（たけのこごはん変更）840円～

春の味覚をひと足先に

　春らしい味わいが楽しめるメニューが登場。よりボリュームがでるたけのこごはんと、お弁当と一緒に飲みたいあさりのお味噌汁で、より満足感を得られそうだ。

　もう少し暖かくなったら、お弁当を持ってピクニックしたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧