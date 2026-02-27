ほっともっとに春限定「たけのこごはん」登場！幕の内弁当もたけのこに

ほっともっとでは「たけのこごはん」と、「あさりたっぷりみそ汁」を3月4日より発売する。
春限定！「たけのこごはん」と「あさりたっぷりみそ汁」
持ち帰り弁当の「ほっともっと」に、春限定商品が登場。
▲「たけのこごはん」単品320円
「たけのこごはん」は日高産昆布の“昆布だし”と、焼津産かつお節の“かつおだし”をベースに、醤油、みりん、砂糖などで味を調えたごはん。
だしの風味と“たけのこ”の食感を楽しむことができ、様々なおかずと合うやさしい味付けに仕上げている。
▲「あさりたっぷりみそ汁」180円
「あさりたっぷりみそ汁」は、あさりの濃厚な旨味を堪能できるという一杯。
身がふっくらとした殻付きあさりの食感とともに、コクのある味噌とだし感が口いっぱいに広がる味わい。弁当のお供にぴったりな、満足感のある一杯だそう。
各弁当を「たけのこごはん」に変更できる
「たけのこごはん」は単品だけでなく、「から揚弁当」などのセパレートタイプメニューや「幕の内弁当」を対象に、プラス150円で白ごはんを「たけのこごはん」に変更することもできる。
▲4コ入り から揚弁当（たけのこごはん変更）740円～
▲幕の内弁当（たけのこごはん変更）840円～
春の味覚をひと足先に
春らしい味わいが楽しめるメニューが登場。よりボリュームがでるたけのこごはんと、お弁当と一緒に飲みたいあさりのお味噌汁で、より満足感を得られそうだ。
もう少し暖かくなったら、お弁当を持ってピクニックしたい！
（※文中の価格はすべて税込）