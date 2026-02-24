【10Gbps対応】サンワサプライの薄型USB Type-Cハブ「USB-10TCP38SV」登場｜85W PD充電＆4ポート搭載

サンワサプライは2月24日、新たに高速データ転送とノートパソコンへの給電を同時に行える「USB-10TCP38SV」を発売すると発表した。価格は6,820円。

薄型コンパクト設計で、USB 10Gbpsの高速データ転送に対応した「USB-10TCP38SV」は、ノートパソコンとの相性が良く、出張やリモートワークの多いプロフェッショナルにも最適である。4つのType-Cポートを備え、マウスやキーボード、外付けSSDなど複数の周辺機器を同時に接続できる。さらに、USB PDポートを搭載し、85Wまでの急速充電が可能なため、ノートパソコンの充電にも最適だとしている。

放熱性に優れたアルミ筐体と薄さわずか8mm、重さ約40gというコンパクトかつ軽量な「USB-10TCP38SV」は、カバンの中にも容易に収納できる。また、ケーブルが本体と一体化しており、ケーブルの紛失防止にもなる。同じ向きで統一されたポート配置により、抜き差しがスムーズでストレスフリーな操作が可能だ。

対応機種およびOSは、Windows搭載パソコン、Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォンで、最大85Wの充電が必要な場合はPD対応パソコンである必要がある。特に、大容量データのバックアップや外付けSSDの利用時にその高性能を発揮するだろう。