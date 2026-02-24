Xiaomi、次世代Mini LEDゲーミングモニターなど6製品を発売　価格は1万1980円から

シャオミ・ジャパンは2月24日から、最新のMini LED技術を搭載した「Xiaomi Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27Qi 2026」をはじめとした6種のモニターを発売開始する。市場想定価格は、G Pro 27Qi 2026が59,980円、「G34WQi 2026」が44,980円、「G27Qi 2026」が32,980円、「2K モニター A27Qi 2026」が19,980円、「A27i 2026」が14,980円、「A24i 2026」が11,980円。

新製品「Xiaomi Mini LED ゲーミングモニター G Pro 27Qi 2026」は、1152分割の調光ゾーンを備えたMini LEDを搭載し、ゲームの世界を細部まで精密に再現する。さらに、2K解像度と180Hzリフレッシュレートにより、高速で滑らかなビジュアルを実現するという。暗部補正機能やクロスヘア機能など、ゲームプレイに最適な機能も多数備えており、3辺狭額縁デザインや収納式ヘッドホルダーといった機能的なデザインが特徴だ。

他にも「Xiaomi 曲面ゲーミングモニター G34WQi 2026」、「Xiaomi ゲーミングモニター G27Qi 2026」、「Xiaomi 2K モニター A27Qi 2026」など、多様なニーズに応える製品ラインナップが展開される。それぞれWQHD解像度、TÜV Rheinland低ブルーライト認証、2K解像度の液晶パネル搭載など、性能や健康面にも配慮された設計がされている。

各製品は、Xiaomi公式サイトやAmazon.co.jp、楽天市場などで購入可能だ。