300MB/s高速転送でフレーム落ち低減　Nextorage「NX-F2AE」V90対応SDカード開発へ

Nextorageは、近年の高解像度映像市場のニーズに応えるべく、ビデオスピードクラスV90対応の「NX-F2AEシリーズ」SDXC UHS-IIメモリーカードを発売すると発表した。2026年夏の発売を予定している。

NX-F2AEシリーズは、高解像度・高ビットレートの動画撮影に特化した設計が特徴だ。最大で300 MB/sの高速転送速度を実現し、4Kから8Kに至る高負荷な収録環境でも安定したパフォーマンスを提供するとしている。これにより、フレーム落ちや記録停止のリスクを低減し、撮影を快適にサポートする。

また、このシリーズは256GB、512GB、1TBの3種類の容量で提供される予定だ。大容量のメモリーカードを用いることで、多くのデータをストレスなく収録できるため、長時間の撮影や大規模なプロジェクトにおいてもカード交換の頻度を大幅に減らすことができる。これにより、撮影の中断リスクが軽減され、安定した撮影環境を維持することが可能になる。

NX-F2AEシリーズのさらなる特長として、最大300MB/sの読み出しと書き込み速度が挙げられる。この高速転送性能により、撮影後の素材を迅速に編集作業に移行できるため、プロジェクトの効率性が大幅に向上する。特に、プロフェッショナルな映像制作現場では、納品までの時間を短縮するために役立つだろう。

The NX-F2AEシリーズは2月26日から3月1日にかけて、パシフィコ横浜で開催される「CP+2026」で参考展示される予定だ。