ディースリー・パブリッシャーは2月19日、ニンテンドーeショップで同社のダウンロードソフトがお買い得な「早春セール」を開催。セール期間は、2026年3月11日まで。

今回のセールでは、不朽の名作『地球防衛軍3』がお手頃価格の1490円（70％オフ）で登場。さらに新作サイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』が過去最大割引の40％オフでラインアップ。特別衣装など収録のシーズンパス（DLCセット）も割引対象なのであわせて要チェックだ。

そのほか乙女ゲーム『百花百狼』や『デスペラドロップス』なども過去最大割引となっている。以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。そのほかにも人気作が多数ラインアップしているので、下記のリストがセールページを確認してほしい。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

■セールタイトル（一部）

『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』

●ゲーム本編：4980円 ⇒ 1490円（70％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000036939

©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER

『ゼンシンマシンガール』

●ゲーム本編：6980円 ⇒ 4188円（40％オフ） 過去最大割引！

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097445

●シーズンパス：2970円 ⇒ 2673円（10％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000029728

©2025 YUKE’S ©2025 D3PUBLISHER

■セール対象タイトル一覧