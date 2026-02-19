【X870E搭載】MSI MAG X870E GAMING MAX WIFIがAmazon限定で発売｜価格4万4980円

エムエスアイコンピュータージャパンは2月19日、最新のAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーに対応するX870Eチップセット搭載マザーボード「MAG X870E GAMING MAX WIFI」をAmazon限定で発売した。価格は44,980円。

MAG X870E GAMING MAX WIFIは、MSIのMAXシリーズに属し、64MBもの大容量BIOS ROMを備えることで次世代CPUにも対応可能な製品だ。さらに、「OC ENGINE」と呼ばれる外部クロックジェネレーターを搭載し、最大で15%のゲームパフォーマンス向上を実現するという。

マザーボードの設計は、黒基板にシルバーホワイトのヒートシンクを使用したスタイリッシュな外観を持ち、ホワイト・ブラックどちらのセットアップにもマッチする。12+2+1フェーズ60A SPS対応の電源回路により、最新CPUの性能を最大限引き出すことができる設計となっている。

接続面でも充実しており、5G LANやWi-Fi 7を搭載し、快適なオンラインゲーム体験を提供する。また、USB4ポートにより40Gbpsの転送速度とDP Altモードによる映像出力も可能だ。さらに、EZ M.2 Clip IIやEZ PCIE Releaseなどの機能が、簡便なパーツの交換や取り外しをサポートする。