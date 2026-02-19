NZXT「H2 Flow」発表。331mm GPU対応のMini-ITXケース、C850 SFX Gold（ATX12V 3.1）も登場

アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くNZXTは、2月19日に日本市場向けに新製品「H2 Flow」と「C850 SFX Gold」を発表した。「H2 Flow」は、長さ331mmまでの巨大なGPUや280mmサイズの簡易水冷CPUクーラーを搭載可能なコンパクトMini-ITX PCケースで、販売開始は2月26日を予定している。H2 Flowの価格は2万3780円、C850 SFX Goldは2万9280円。

「H2 Flow」は、Mini-ITX界での新たな選択肢を提供する。優れた拡張性を持ちつつも、幅181mm×奥行き263mm×高さ435mmというコンパクトなサイズが特徴だ。長さ331mmの巨大GPUや、280mmサイズの簡易水冷CPUクーラーに対応しており、ゲーミングPCやハイパワーPCをコンパクトに構築するのに最適だ。ハイブリッドサイドパネルと微細メッシュパネルは、デザインと冷却効率を見事に両立している。

一方、「C850 SFX Gold」は、幅125.0mm×奥行き100.0mm×高さ63.5mmのSFX規格電源ユニットで、最新のATX12V Version 3.1対応しつつ高効率を実現している。80 PLUS GoldおよびCybenetics ETA PLATINUM認証を取得しており、省エネかつ信頼性が高いという。無音での動作が可能なZero RPM Fanモードも搭載していることから、静音性を求めるユーザーにもおすすめだ。

これらの製品は、特に限られたスペースでの高性能PC構築を目指すユーザーにとって、大きな選択肢となる。H2 FlowとC850 SFX Goldを組み合わせることで、コンパクトでありながらパワフルなPCを実現できるだろう。