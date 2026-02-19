このページの本文へ

AKRacing新作「FAURAシリーズ」登場　スエード調ゲーミングチェアが59,800円

2026年02月19日 10時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　テックウインドは2月25日より、スエード調ファブリック素材を採用した「FAURA（フォーラ）シリーズ」を発売する。AKRacingが手掛けるこのライフスタイルチェアは、より快適な座り心地と耐久性を兼ね備えている。価格はオープン価格で、59,800円だ。

　AKRacingの「FAURAシリーズ」は、スエード調の柔らかなファブリック素材を使用し、座り心地と質感、耐久性のバランスを追求している。このシリーズは、天然スエードのような起毛感を持ち、高密度ウレタンフォーム製のクッション素材を組み合わせ、安定感のある長時間の座り心地を提供するという。また、平均的な日本人の体格に合わせたデザインにより、腰や首をサポートし、快適な姿勢を維持することが可能だ。

　カラーバリエーションも豊富で、日本の伝統色を意識した「インディゴ」、落ち着いた「ベージュ」、自然を感じる「ブラウン」、深みのある「ダークネイビー」が揃う。どの色も住空間に自然と調和し、デザイン性に優れている。

　さらに、素材であるスエード調ファブリックは、経年劣化の心配が少なく、長期間にわたってその質感を保つことができるという。日常のお手入れもブラッシングで簡単に済ませられ、メンテナンス性も高い。

