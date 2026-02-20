ASRockが次世代マザーボード「Rock」シリーズ投入　B850/B860×Wi-Fi 7で2万円台から

ASRockは2月20日、新たなマザーボード「Rockシリーズ」を発表した。ATX型のB850 Rock WiFi 7、B860 Rock WiFi 7、Micro ATX型のB850M Rock WiFi、B860M Rock WiFiの計4製品で、2月27日から国内正規代理店を通じて順次販売開始する。価格はB850 Rock WiFi 7が26,780円、B850M Rock WiFiが22,980円、B860 Rock WiFi 7が24,980円、B860M Rock WiFiが22,980円となる。

Rockシリーズは、機能性と実用性を兼ね備えた優れた製品群として登場する。すべてのモデルにはWi-Fi、2.5G LAN、最新のPCIe 5.0スロット、プリインストールされたI/Oシールドが標準装備され、PC構築時の利便性を向上させている。特に変化の旋風を巻き起こすATXモデルのB850 Rock WiFi 7とB860 Rock WiFi 7は、次世代のWi-Fi 7をサポートし、高速で安定したインターネット接続を実現する。

B850 Rock WiFi 7は、AM5ソケットを搭載し、Ryzen 9000、8000、7000シリーズCPUに対応しており、9+2+1の電源フェーズ、そしてDIYフレンドリーな設計を備えている。B850M Rock WiFiは、Ryzen CPUに対応し、コンパクトなMicro ATXフォームファクタを採用しつつ、ハイエンドなパフォーマンスを提供する。他のモデルもまた、優れた接続性を誇り、様々なインターフェースに対応した豊富な機能を装備している。