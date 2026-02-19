WindowsもMacもつながるOPPOの「O+ Connect」でリモートデスクトップを試す

OPPOのスマートフォンは「O+ Connect」を使ってMacとの接続ができ、iPhoneなどにAirDropで写真の送信もできます。実はWindowsとの接続も同様にスムーズです。リモートデスクトップ機能を使えば、OPPOのスマートフォンが超小型のPCのように使うこともできるのです。

今回は海外で販売中の折りたたみモデル「Find N5」を使ってWindowsとの接続を試しました。なお、日本で販売中の「Find X9」でも同様のことができます。

O+ ConnectはWindows用、Mac用のソフトウェアがOPPOから提供されています。今回はWindows用をPCにインストール。O+ Connectを起動後はOPPOのスマートフォンと同じOPPOアカウントでログイン、次に付近のスマートフォンから自分のOPPO端末を接続します。画面から「スクリーンキャスト」を起動すると、接続したスマートフォン内部のアプリが表示され、これをクリックするとWindows内でAndroidアプリが動きます。

複数のアプリの起動、ウィンドウサイズの変更も可能です。同じOPPOアカウントでログインしていれば、異なるWi-Fiネットワークに接続していても利用可能ですが、同じネットワークのほうが動作は快適です。

続いてリモートデスクトップを試しました。Windows側のO+ Connectの設定でリモート操作を許可、OPPOスマートフォン側では設定から接続と共有を選び、リモートPC操作を選択。するとPCの画面がスマートフォンに表示されます。

スマートフォン側でWindowsを操作可能で、試しにグーグルドキュメントを開き、Find N5をL字に折りたたんでソフトウェアキーボードを表示して文字入力してみましたが、比較的正確にタイピングできました。

なお、筆者はFind N5が発売されたころ、2025年3月にMacBookで同様のリモートデスクトップを試したのですが、当時は反応速度が遅くあまり快適ではありませんでした。それからだいぶ時間がたちO+ Connectもアップデートされ、今は実用レベルの動きをしてくれるようになりました。

OPPO Find X9など一般的な形状のスマートフォンでは、ソフトウェアキーボードをどう出すかなどまだ検証しきれていませんが、PCのブラウザーや写真を表示するといった用途には十分使えそうです。できれば日本でも「仕事にも使えるOPPOスマートフォン」として折りたたみモデルを出してほしいですね。