このページの本文へ

山根博士の海外モバイル通信 第787回

WindowsもMacもつながるOPPOの「O+ Connect」でリモートデスクトップを試す

2026年02月19日 12時00分更新

文● 山根康宏　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
OPPO

　OPPOのスマートフォンは「O+ Connect」を使ってMacとの接続ができ、iPhoneなどにAirDropで写真の送信もできます。実はWindowsとの接続も同様にスムーズです。リモートデスクトップ機能を使えば、OPPOのスマートフォンが超小型のPCのように使うこともできるのです。

　今回は海外で販売中の折りたたみモデル「Find N5」を使ってWindowsとの接続を試しました。なお、日本で販売中の「Find X9」でも同様のことができます。

OPPO

WindowsにO+ Connectをインストール

　O+ ConnectはWindows用、Mac用のソフトウェアがOPPOから提供されています。今回はWindows用をPCにインストール。O+ Connectを起動後はOPPOのスマートフォンと同じOPPOアカウントでログイン、次に付近のスマートフォンから自分のOPPO端末を接続します。画面から「スクリーンキャスト」を起動すると、接続したスマートフォン内部のアプリが表示され、これをクリックするとWindows内でAndroidアプリが動きます。

OPPO

OPPO端末内のアプリがWindows上で動く

　複数のアプリの起動、ウィンドウサイズの変更も可能です。同じOPPOアカウントでログインしていれば、異なるWi-Fiネットワークに接続していても利用可能ですが、同じネットワークのほうが動作は快適です。

OPPO

複数アプリも起動できる

　続いてリモートデスクトップを試しました。Windows側のO+ Connectの設定でリモート操作を許可、OPPOスマートフォン側では設定から接続と共有を選び、リモートPC操作を選択。するとPCの画面がスマートフォンに表示されます。

OPPO

PCをリモート接続

　スマートフォン側でWindowsを操作可能で、試しにグーグルドキュメントを開き、Find N5をL字に折りたたんでソフトウェアキーボードを表示して文字入力してみましたが、比較的正確にタイピングできました。

　なお、筆者はFind N5が発売されたころ、2025年3月にMacBookで同様のリモートデスクトップを試したのですが、当時は反応速度が遅くあまり快適ではありませんでした。それからだいぶ時間がたちO+ Connectもアップデートされ、今は実用レベルの動きをしてくれるようになりました。

OPPO

OPPO Find N5からWindowsのグーグルドキュメントに文字入力

　OPPO Find X9など一般的な形状のスマートフォンでは、ソフトウェアキーボードをどう出すかなどまだ検証しきれていませんが、PCのブラウザーや写真を表示するといった用途には十分使えそうです。できれば日本でも「仕事にも使えるOPPOスマートフォン」として折りたたみモデルを出してほしいですね。

OPPO

WindowsやMacのサブ端末として使いたい

筆者紹介───山根康宏


　香港在住の携帯電話研究家。海外（特に中国）のスマートフォンや通信事情に精通。IoT、スマートシティー、MaaS、インダストリアルデザインなど取材の幅は広い。最新機種のみならずジャンク品から100万円のラグジュアリーモデルまであらゆる携帯電話・スマートフォンを購入する収集家でもあり、その数はまもなく1800台に達する。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン