東京駅の赤レンガの下で文化や英国の歴史を呑む。エリザベス女王が愛した「ロイヤル」の称号を持つスコッチウイスキー
開業から110周年の歴史を持つ東京ステーションホテルでは、4月からウイスキーの奥深い魅力をテーマごとに紐解くホテルイベントを全4回開催します。第1回は、エリザベス女王に愛されたスコッチウイスキーがテーマです。
エリザベス女王に愛された、英国王室御用達のスコッチウイスキー
東京ステーションホテルでは、バー オークにて、ウイスキーの奥深い魅力をテーマごとに紐解くホテルイベントを全4回にわたり開催します。記念すべき第1回は、4月18日（土）に決定！ 今年4月21日に生誕100年を迎えるエリザベス2世女王陛下の節目の年にあわせ、「エリザベス女王に愛された、英国王室御用達のスコッチウイスキー」をテーマに実施します。王室との深い関わりを持ち、ロイヤルワラント（王室御用達）を授与されてきた蒸留所やブランドに焦点を当てながら、英国王室とともに育まれてきたウイスキーの系譜をたどります。
当日は、ホテルスタッフによる館内ツアーからスタート。今回のテーマである「エリザベス女王に愛された、英国王室御用達のスコッチウイスキー」にちなみ、創建当時の面影を残すスポットを巡りながら、東京ステーションホテルが歩んできた歴史や、場所に刻まれたストーリーを紹介します。
講師は、ウイスキーを文化や歴史の観点から紐解くライターの馬越ありさ氏。蒸留所に息づく物語や王室文化、時代背景を丁寧に織り交ぜながら語られるそのストーリーは、グラスを傾けるひとときを、より豊かで奥行きのある体験へと誘います。理解を重ねるほどに教養が深まる、そんな知的な愉しみを堪能できます。ペアリングフードとのマリアージュとともに、ウイスキーの世界を優雅に味わい、学ぶ時間です。
なお、馬越氏とオークスタッフにより厳選したテーマごとのウイスキーより、イベントで紹介するテイスティングラインナップの一部を、プロモーション期間（4月1日～5月31日）中も、オークにて楽しむことができます。
〈オークに集う、ウイスキーの嗜み〉全4回
【第1回】エリザベス女王に愛された、英国王室御用達のスコッチウイスキー
実施日：2026年4月18日（土）
時間：
14:00 開場
14:10 ホテルツアー
14:40 ウィスキーテイスティング&セミナー（ペアリングフード付き）
15:40 終了
料金：￥13,200（税サ込）
店舗：バー オーク
予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/camellia/reserve?menu_items=697aea95906908931b0f5353
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。