東京駅の赤レンガの下で文化や英国の歴史を呑む。エリザベス女王が愛した「ロイヤル」の称号を持つスコッチウイスキー

開業から110周年の歴史を持つ東京ステーションホテルでは、4月からウイスキーの奥深い魅力をテーマごとに紐解くホテルイベントを全4回開催します。第1回は、エリザベス女王に愛されたスコッチウイスキーがテーマです。

エリザベス女王に愛された、英国王室御用達のスコッチウイスキー

東京ステーションホテルでは、バー オークにて、ウイスキーの奥深い魅力をテーマごとに紐解くホテルイベントを全4回にわたり開催します。記念すべき第1回は、4月18日（土）に決定！ 今年4月21日に生誕100年を迎えるエリザベス2世女王陛下の節目の年にあわせ、「エリザベス女王に愛された、英国王室御用達のスコッチウイスキー」をテーマに実施します。王室との深い関わりを持ち、ロイヤルワラント（王室御用達）を授与されてきた蒸留所やブランドに焦点を当てながら、英国王室とともに育まれてきたウイスキーの系譜をたどります。

当日は、ホテルスタッフによる館内ツアーからスタート。今回のテーマである「エリザベス女王に愛された、英国王室御用達のスコッチウイスキー」にちなみ、創建当時の面影を残すスポットを巡りながら、東京ステーションホテルが歩んできた歴史や、場所に刻まれたストーリーを紹介します。

講師は、ウイスキーを文化や歴史の観点から紐解くライターの馬越ありさ氏。蒸留所に息づく物語や王室文化、時代背景を丁寧に織り交ぜながら語られるそのストーリーは、グラスを傾けるひとときを、より豊かで奥行きのある体験へと誘います。理解を重ねるほどに教養が深まる、そんな知的な愉しみを堪能できます。ペアリングフードとのマリアージュとともに、ウイスキーの世界を優雅に味わい、学ぶ時間です。

なお、馬越氏とオークスタッフにより厳選したテーマごとのウイスキーより、イベントで紹介するテイスティングラインナップの一部を、プロモーション期間（4月1日～5月31日）中も、オークにて楽しむことができます。

〈オークに集う、ウイスキーの嗜み〉全4回

【第1回】エリザベス女王に愛された、英国王室御用達のスコッチウイスキー

実施日：2026年4月18日（土）

時間：

14:00 開場

14:10 ホテルツアー

14:40 ウィスキーテイスティング&セミナー（ペアリングフード付き）

15:40 終了

料金：￥13,200（税サ込）

店舗：バー オーク

予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/camellia/reserve?menu_items=697aea95906908931b0f5353