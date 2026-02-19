【丸の内】断捨離ついでに新作買えるの優勝すぎる。着なくなった服下取りで1,000円クーポンキャンペーン

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

新丸ビル3Fアトリウムで実施する「衣料品下取りキャンペーン」

　3月13日（金）と14日（土）、新丸ビル3階アトリウムで「衣料品下取りキャンペーン」を実施します。

　もう着なくなった服はどうしたらいいか迷うもの。この機会に下取りしてもらうと、丸の内ポイントアプリ対象全店舗で使える1,000円分のアプリクーポンがもらえるんです。これで春服もお得に買える！

着ない服を手放して新しい服へ

　回収した衣料品は、アイテムの状態に応じた再利用・再資源化を行います。再利用可能なものはリユースし、再利用が難しいものについては、さまざまな方法でリサイクルします。

　また、期間中は丸の内エリアの人気ショップの春の新作ファッションを紹介する「MARUNOUCHI SPRING COLLECTION 2026」を開催中。倉科カナさんが『ビームス新丸の内』『ジェイエムウエストン 丸の内』などの春のイチオシコーデを紹介しています。

「MARUNOUCHI SPRING COLLECTION 2026」最新スタイリング
衣料品下取りキャンペーン
期間：3月13日（金）・14日（土）
場所：新丸ビル3Fアトリウム

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

