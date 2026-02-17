Acer、新型ゲーミングモニター2機種発表｜27型WQHD/144Hz＆21.5型FHD/120Hzモデル

日本エイサーは2月17日、新たなAcerゲーミングモニターの2機種を発売した。27インチWQHD解像度で最大144Hzに対応する「VG270UP6bmiipx」と、21.5インチのフルHD解像度で最大120Hzに対応する「QG221QJ0bmix」で、いずれもAcer公式オンラインストアやAmazonで購入可能だ。

新登場の「VG270UP6bmiipx」は、WQHD解像度（2560×1440）を持ち、IPSパネルで鮮明な映像を実現する。最大リフレッシュレート144Hzと高速応答性1ms（VRB）によって、動きの速いゲームでも滑らかな映像を提供し、HDR10対応により、明暗の差が大きいシーンでも豊かな表現力を楽しめるという。

一方、「QG221QJ0bmix」は、従来のフルHDモデルからリフレッシュレートを強化し、高速応答の1ms（VRB）と120Hzに対応したVAパネルを搭載。sRGB 99%の色再現性と4,000:1の高コントラストを特徴とし、ゲームプレイにも映像視聴にも適している。

どちらのモデルもAMD FreeSyncをサポートしており、ブルーライトシールドやフリッカーレス機能を備えているため、長時間のゲームセッションでも目の疲れを軽減する。端子やスピーカーなどのインターフェースが充実し、シームレスな接続性と音響体験を提供するとしている。