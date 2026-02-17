木製パネル採用のAntec新作、P30 ARGBは冷却も妥協なし

このページの本文へ

2026年02月17日 15時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　リンクスインターナショナルは、フロントパネルに木材を使用したメッシュパネルを採用し、PWMファン5個を搭載した強化ガラス仕様のATX対応ミドルタワーPCケース「Antec P30 ARGB」を2月21日から発売する。この新製品は全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて購入可能となる。価格はオープン価格。

　Antec P30 ARGBは、圧倒的な冷却性能とデザイン性を兼ね備えたPCケースだ。最大8個の120mmファンの搭載が可能で、フロントに最大240mm、トップに最大360mmのラジエータを装着できる。また、4箇所のグロメットと3箇所のベルクロストラップによる効率的なケーブルマネジメントが可能で、パーツのインストールやメンテナンスが簡単に行えるという。

　この製品は、サイドパネルに4mmの強化ガラスを使用し、ツールフリーデザインによりネジ不使用のためメンテナンスや増設が容易となっている。また、3.5/2.5インチ併用シャドウベイと2.5インチ専用シャドウベイを備えており、ストレージの拡張性も優れている。

　さらに、トップとボトムには脱着式ダストフィルターを装備しており、日々のメンテナンスが容易である。ケースのフロントトップには、電源スイッチやリセットスイッチ、USB 3.0ポート、オーディオ端子、マイク端子、Type-C 3.2 Gen2ポートなどが揃っており、利便性が高い。

