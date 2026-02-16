玄人志向、GeForce RTX 5060 Ti搭載グラボ3製品発表｜16GB GDDR7＆リネージュ2コラボモデルも

PCパーツブランド「玄人志向」とそのゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti デュアルファン搭載の最新グラフィックボード3製品が登場する。特に、MMORPG「リネージュ2」とのコラボレーションモデルは、特別なデザインとゲーム内アイテムのキャンペーンが魅力だ。

今回発表された中でも注目されるのが、「GG-RTX5060Ti-E16GB/Lineage II」だ。この製品は、「リネージュ2」の最新クラス「クロウ」をモチーフにした特別なデザインを持ち、16GBの大容量GDDR7 VRAMを搭載している。高負荷なゲームや処理に対応した性能を提供し、静音で効率的な冷却機能を備える。また、購入者にはゲーム内アイテム「召喚券」を入手できるキャンペーンに参加できる特典がある。

一方「GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF/V2」と「GK-RTX5060Ti-E8GB/WHITE/DF/V2」は、いずれもオーバークロック機能を備えたモデルで、静音性、高耐久性、LEDライティング機能など、ゲーミング体験をさらに高める仕様が施されている。特にホワイトモデルはPCのデザインを重視するユーザーに最適だ。

3製品はどれもコンパクトなPCケースにも適合するスモールフォームファクター設計がなされ、3年の製品保証を提供している（ホワイトモデルを除く）。リリースの詳細については公式ページおよび各リリースページを参照すると良い。