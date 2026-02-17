このページの本文へ

【PCIe 5.0対応】GIGABYTE「H810M K GEN5」発売へ｜DDR5対応で1万円台の高コスパH810マザーボード

2026年02月17日 09時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　GIGABYTEは2月20日より、最新のIntel H810チップセットを搭載したPCIe 5.0 x16対応マザーボード「H810M K GEN5」の販売を開始する。この新製品はマイクロATXモデルで、価格はオープンプライスで13,980円前後とされている。

　新しいH810M K GEN5マザーボードは、PCIe 5.0 x16帯域対応やEZ-Latchによる簡単なスロットリリース機構を搭載している。また、デュアルチャンネルDDR5 XMPに対応し、Realtek製の高音質オーディオ機能を備える。この製品は、PCIe 4.0 M.2スロットを含む多様な機能を提供し、ネジ不要のプッシュピン式設計を採用することでユーザビリティを向上している。

　さらに、Realtek GbE有線LAN、HDMI & DisplayPortのディスプレイ端子、シリアルポート用のヘッダピン、Smart Fan 6機能も搭載しており、オーバークロック機能を省略しながらもコストパフォーマンスを追求している点で多くのユーザーに訴求するだろう。また、CPUソケットピン折れ保証対象品となっているため、安心して使用できる。

　GIGABYTEの新たなマザーボードは、性能とコストのバランスが取れた製品を求めるユーザーにとって、注目すべき選択肢となるだろう。公式ウェブサイトではさらに詳細が確認できる。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典