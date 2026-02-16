ASUS「TUF Gaming T500」に新7モデル登場！ Ryzen 7×RTX 5060 Ti搭載の15L小型ゲーミングPC

ASUS JAPANは、コンパクトで堅牢性に優れたゲーミングデスクトップPC「ASUS TUF Gaming T500」シリーズに新たな7モデルを追加すると発表した。このシリーズは、AMD Ryzen 7 260プロセッサやAMD Ryzen 5 220プロセッサを搭載したモデル、さらに最新のAMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6やNVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを組み込んだモデルがラインアップされている。新モデルは2月26日から発売予定で、13日より予約を受け付けている。

新たに追加されたASUS TUF Gaming T500シリーズでは、約15Lのコンパクトサイズに高性能なプロセッサとグラフィックスを搭載しており、ゲームプレイに最適化されている。これにより、eスポーツからAAAタイトルまで、さまざまなゲームに対応する高いフレームレートを維持できるという。また、冷却システムにも力を入れており、銅製ヒートパイプと大型ファンを用いた効果的な冷却で本体を適温に保つ。

デザインもタフで、ASUS独自の大胆なラインが印象的。背面にも多彩なインターフェースを備え、USBポートやHDMI、DisplayPortなど、多くの周辺機器を接続できる点もユーザーにとってうれしいポイントだ。軍事規格に準じた堅牢性も持ち合わせているため、持ち運びや環境の変化にも耐えられるのが特徴だ。

さらに、今回のシリーズにはあんしん保証サービスも用意されており、不測の事態にも安心できる。ゲームを最大限に楽しむために必要な要素をすべて詰め込んだこのシリーズは、多くのゲーム好きにとって魅力的な選択肢となるだろう。