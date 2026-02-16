うまいやつ！ファミマの「黒豚まん」に“ピリ辛”やみつき系の新味！

ファミリーマートは「極旨黒豚まん ピリ辛味噌」（240円）を2月17日から全国の店舗で販売する。

「極旨 黒豚まん」シリーズに新商品登場

「極旨 黒豚まん」は、具材比率50％にこだわり、国産の黒豚と玉ねぎを100％使用した具材と、もっちり弾力のある生地が特長の中華まんシリーズ。



今回は、黒豚まん購入者を対象に実施したアンケート調査で食べたい味3位に選ばれた「ピリ辛味噌味」が登場する。

「極旨黒豚まん ピリ辛味噌」は、「極旨 黒豚まん」のこだわりである、国産の黒豚と玉ねぎを100％使用し、もっちり弾力のある生地はそのままに、具材の中心に味噌、唐辛子、ニンニク、生姜などをブレンドした「特製ピリ辛味噌だれ」を加えた。



この特製ピリ辛味噌だれは、ローストした味噌原料による独特の風味と旨味が特徴。さらに醤油もろみを隠し味に加えており、発酵した旨味も感じられるという。



中具の黒豚と玉ねぎにも「特製ピリ辛味噌だれ」と唐辛子を混ぜ合わせることで、食べ進めるとじわじわ辛さが追いかけてくるといい、「一度食べるとやみつきになる味わい」とうたう。

辛いもの好きなら必食！

「極旨 黒豚まん」は2019年の発売以降、多くの好評を集め、累計販売数8000万食を突破しているという人気ぶり。



ちなみにアンケート調査で食べたい味No.1は「カレー」、No.2は「てりやき」で、それぞれすでに商品化されている。



今回は最後の一口まで飽きずに楽しめそうな新フレーバー。辛いものが好きな方や、黒豚まん贔屓の人はは試してみては。

（※文中の価格はすべて税込）