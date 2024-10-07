ASUS、新たなゲーミングデスクトップPC「ASUS TUF Gaming T500」シリーズに7モデルを追加発表

ASUS JAPANは2月26日、「ASUS TUF Gaming T500」シリーズを発売する。

CPUにAMD Ryzen 7 260 8 コア / 16 スレッド プロセッサ + Radeon グラフィックスを搭載し、GPUにAMD Radeon RX 9060 XTまたは、NVIDIA GeForce RTX 5060を搭載した4モデルと、インテル Core 7 プロセッサー 240Hを搭載し、NVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載した1モデルと、AMD Ryzen 5 220 6 コア / 12 スレッド プロセッサ + Radeon グラフィックスを搭載し、AMD Radeon RX 9060 XTまたは、NVIDIA GeForce RTX 5050が搭載された2モデルの計7モデルから選択できる。

DLSS 4(NVIDIA GPUのみ)、フレーム生成、FSR (FidelityFX Super Resolution) といった先進技術により、eスポーツタイトルからAAAタイトルまで、圧倒的なフレームレートを実現するとうたう。銅製ヒートパイプで熱伝導率を高め、ヒートシンク内の熱は90ｍｍの大型ファンで強力に冷却が可能。ファンは本体後部に設置されているため、静音性が保たれるという。

奥行きは約296.4mm、幅は約155.5mmと狭いスペースにも設置することが可能。正面にはUSB3.2 (Type-C/Gen1) を1ポートと、USB3.2 (Type-A/Gen1) を2ポートと、マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャックを搭載している。

AMD Radeon RX 9060 XT搭載モデルには、2つのDisplayPortと、１つのHDMIポートを搭載し、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti / 5060 / 5050を搭載したモデルにはには、3つのDisplayPortと、１つのHDMIポートを搭載しており、複数のディスプレイを接続可能。

背面にはUSB3.2(Type-A/Gen2)を1ポートと、USB2.0(Type-A)を2ポート、RJ45ポートも搭載し、多くの周辺機器と接続できる（T500MV-07240H108Wは背面にUSB2.0を4ポート搭載）。

また、米国国防総省が定める軍事規格のMIL規格(MIL-STD 810H)に準拠したテストをクリアしており、高い堅牢性を実現。一般的なデスクトップPCよりも振動や、高温環境や低温環境などに耐えることができる。

なお、「ASUS TUF Gaming T500」シリーズは、2月14日から始まる「ASUS/ROGゲーミングPC新生活応援キャンペーン」の対象商品となる。また、予約は今から開始できる。