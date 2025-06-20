ASUS、新型Chromebook6モデル発表　教育現場向けに堅牢・高速通信を強化

ASUS JAPANは1月15日、法人や教育機関向けのChromebookシリーズを発表した。この新製品群は、GIGAスクール構想に対応し、米国軍用規格「MIL-STD-810H」に準拠した堅牢性を持つ6製品をラインナップしている。

発表されたChromebookは、全モデルにMediaTek Kompanio 540プロセッサーを搭載しており、アプリの起動やWeb閲覧、マルチタスクがスムーズにできるよう、処理性能が向上している。さらに、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi 6E）に対応しており、高速かつ安定した通信環境を提供する。これにより、クラウド教材の使用時や、多数が同時接続する授業でもスムーズな学習が可能となる。

さらに、ASUS USI Penの搭載モデルと非搭載モデルが用意されており、非搭載モデルでも、後からスタイラスペンを購入し利用することが可能だ。また、11.6型ディスプレイ搭載モデルにはWi-FiモデルとLTEモデルがあるため、ニーズに応じた選択が可能だ。全6製品は「ASUSのあんしん保証」サービスに対応しており、最長6年間の修理が受けられ、教育機関でも安心して使用することができる。

筺体は先代モデルよりも軽量化され、11.6型および12.2型ディスプレイモデルが存在する。インターフェースにはHDMI、USB 3.2、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャックを備えており、様々な周辺機器との接続が可能。4K解像度出力に対応するため、電子黒板との接続もスムーズだ。