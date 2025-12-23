ROGとKOJIMA PRODUCTIONSが2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」発表、Ryzen AI MAX+ 395＆128GBメモリ搭載

　ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」の設立20周年を記念して、ゲームクリエイター小島秀夫氏のKOJIMA PRODUCTIONSと共に2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」など4製品をリリースすることを発表した。発売は3月6日となる。

　「ROG Flow Z13-KJP」は、デスクトップPCに匹敵するAMD Ryzen AI MAX＋ 395プロセッサを搭載し、128GBメモリを装備したハイパフォーマンスノートPCだ。そのコンパクトなデザインの中に高性能なパーツを詰め込み、外出先でも家庭でも適切なパフォーマンスを提供する。このモデルには、ROG Nebula Displayや最新の冷却システム「ROGインテリジェントクーリング」を備え、さまざまな使用シーンにおいて快適な操作環境を提供するという。

　加えて、新しい周辺機器も揃い、ヘッドセット「ROG Delta II-KJP」、マウス「ROG Keris II Origin-KJP」、そしてマウスパッド「ROG Scabbard II XXL-KJP」が同時に発表された。これらのデバイスは、KOJIMA PRODUCTIONSの美学とROGの先端技術を融合させたデザインが特徴で、ゲーマーにとって新たな体験をもたらす。

　このコラボレーションによる特別モデルの購入者は、3月19日に発売予定の『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH PC版』が特典として提供される。さらに本製品は安心して利用できるように、故障原因にかかわらずサポートを受けられる「ASUSのあんしん保証」サービスが適用される。

　製品はASUSのオフィシャルストアをはじめ、全国の主要家電量販店でも展示予定で、興味ある人は店舗で実際に触れることが可能だ。 

