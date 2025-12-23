ASUS、AI対応Ryzen搭載の新型ゲーミングノート「TUF Gaming A14」発表　50TOPS NPU＆165Hz対応

ASUS JAPANは、1月22日に「ASUS TUF Gaming」シリーズの新しいモデル、「ASUS TUF Gaming A14 FA401EA」と「ASUS TUF Gaming A14 FA401UM」の2製品2モデルを発表した。これらの製品は本日より予約開始、2月4日に発売される。

「ASUS TUF Gaming A14 FA401EA」は、最新の「AMD Ryzen AI MAX+ 392プロセッサ」を搭載しており、複雑なAI処理をサポートする最大50TOPSのNPUを備えている。このプロセッサにより、ゲームやビデオ処理などのハイエンドユーザーのニーズに充分に応える性能を実現している。



「ASUS TUF Gaming A14 FA401UM」は、NPU性能が最大で16TOPSを誇る「AMD Ryzen 7 260プロセッサ」を採用し、「NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU」との組み合わせで、カジュアルゲームから高難易度ゲームまで快適にプレイすることが可能だという。

両モデルともに、最大165Hzのリフレッシュレートと3msの応答速度を持つ2.5K液晶ディスプレイを搭載しており、視覚的な没入感を提供する。メモリには64GBのLPDDR5X 8000MHz を搭載し、システムメモリとビデオメモリを柔軟に割り当てることが可能な「ユニファイドメモリシステム」を採用している。

さらに、冷却性能を向上させるために97枚または89枚のブレードで構成されたファンを搭載し、ミリタリーグレードの堅牢性を備えた筐体は、どのような環境においても信用できる耐久性を提供する。また、AIノイズキャンセリング機能や「ASUSのあんしん保証」サービスも提供され、多角的なサポートを受けられることから、日常のさまざまなシーンで利用できるとしている。