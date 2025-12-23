ASUS Zenbook SORA 14／16発表　約990g・最長33時間駆動のAIノートPCが登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ASUS JAPANは2月25日、「ASUS Zenbook SORA」シリーズの最新モデルを発表した。新モデルとして「ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607OA)」と「ASUS Zenbook SORA 14 (UX3407NA)」が登場する。どちらも3月下旬から市場に登場予定だ。

　新しいASUS Zenbook SORAシリーズは、16型で約1.2kg、14型で約990gという圧倒的な軽量化を実現したという。さらには、こちらのシリーズは、最新のQualcomm Snapdragon X2 Elite Extremeプロセッサー、またはQualcomm Snapdragon X2 Eliteプロセッサーを採用し、多くのAI処理を快適に行える環境を提供する。

　特に注目すべきはASUS Zenbook SORA 14のバッテリー駆動時間で、驚異の33時間を達成した点である。日中の仕事や学業が長時間にわたって行われる場合でも、電源を気にせず使用することが可能だ。

　また、プロセッサーには、AI処理を支える80TOPSを実現する「Qualcomm Hexagon NPU」を搭載し、スマートで快適な使用体験が期待できる。さらに、両モデルともに有機ELディスプレイを採用することで、華やかで鮮やかな映像表示が楽しめるという。

　ASUSは、日本市場における軽量ノートPCのニーズに対応すべく、日本独自の製品名を用い、日本での実用性に基づいた設計を行っている。この観点が反映された結果、ASUS Zenbook SORAシリーズは、日本市場での新しいスタンダードとなるだろう。 

