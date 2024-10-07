ASUS、約899g「Zenbook SORA」購入で最大2万円分還元　新生活応援キャンペーン開始

ASUS JAPANは2月13日、軽量の「ASUS Zenbook SORA」シリーズの購入者に対し、10,000円相当（学生は20,000円相当）の選べるデジタルギフトがもらえる「ASUS Zenbook SORA 新生活応援キャンペーン」をスタートすると発表した。また同日、対象のASUS及びROGゲーミングPC購入者には、アクセサリなどがもらえる「ASUS/ROG ゲーミングPC 新生活応援キャンペーン」の実施も発表された。これらのキャンペーンは、2月14日以降に対象製品を購入し、応募することで参加可能となる。

ASUS Zenbook SORAシリーズは、日本独自の製品名を持つ約899gの超軽量モバイルノートPCであり、持ち運びやすさと作業効率を兼ね備えている。Qualcomm Snapdragon X Eliteプロセッサーを搭載し、AI処理を快適に行えるNPU（最大45TOPS）を装備。2月14日から4月12日までに購入することで、キャンペーンに応募できる。選べるデジタルギフトは、AmazonギフトカードやQuoカードPayから選択可能。学生の場合、さらに10,000円分が付与される。

もう一つの「ASUS/ROG ゲーミングPC 新生活応援キャンペーン」では、ROG StrixやROG ZephyrusなどのゲーミングPCを購入し応募することで、各種ROGアクセサリやバックパックがプレゼントされる。いずれも数量限定で、なくなり次第予告なく終了するという。