ASUS、世界初デュアルディスプレイ16型ゲーミングノート「ROG Zephyrus Duo」を投入

ASUS JAPANは5月20日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers(ROG)」の新製品として、世界初をうたう16型デュアルディスプレイのゲーミングノートPC「ROG Zephyrus Duo (GX651AX)」のほか「ROG Zephyrus」シリーズ4製品9モデルを発表した。この中でも「ROG Zephyrus Duo」は、3K有機EL、リフレッシュレート120Hzのタッチ対応画面を搭載し、最薄部1.99cm、重さ約2.82kgを実現している。

「ROG Zephyrus Duo」は、エキサイティングなゲーミング体験を実現するために、デュアルスクリーンモードを含む5つの異なるモードでの利用が可能だという。特にゲーマーにとって魅力的なのは、セカンドディスプレイを活用することで、配信アプリの操作性が向上する点だ。また、このモデルはデュアルディスプレイを最大限に活用するためにBluetoothキーボードを採用し、セカンドディスプレイにタッチ操作でバーチャルキーボードを表示することもできる。

パフォーマンス面でも「ROG Zephyrus Duo」は画期的で、インテル Core Ultra 9プロセッサー386HとNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載し、圧倒的な処理能力を提供する。64GBのメモリと、高速な2TB SSDにより、ゲームだけでなく、クリエイティブ作業にも最適な環境を提供する。また、インテリジェントクーリングシステムを搭載し、高温による性能低下を防ぐ。