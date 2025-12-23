前へ 1 2 次へ

インテルCore Ultra（シリーズ3）搭載モデルも登場！ ASUSが放つ「Zenbook S 14」の薄さと「DUO」の2画面が異次元

文●イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

　ASUS JAPANは2月25日、インテルの最新プロセッサーCore Ultra (シリーズ3)などを搭載した最新の新型ノートPCシリーズを発表した。

　発表されたのは、2つの14型有機ELディスプレーを備えた「ASUS Zenbook DUO UX8407AA」、洗練されたデザインと驚異的な薄さを両立した「ASUS Zenbook S14 UX5406AA」、アクションカメラブランド「GoPro」とのコラボによる「ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306EAC)」の計3モデルとなる。

ASUS Zenbook DUO (UX8407AA)

ASUS Zenbook DUO

　ASUS Zenbook DUOは、14インチの有機ELディスプレーを2枚搭載した、マルチモニター型のノートPC。

　付属のBluetoothキーボードや背面のキックスタンドを駆使することで、ノートPCモード、デスクトップモード、シェアモードなど、利用シーンに合わせた「5つのスタイル」を自在に使い分けられる。

　CPUはCore Ultra X9 388H（16コア／TB時最大5.1GHz）を搭載。インテルArc B390 グラフィックスと、最大50TOPSの演算能力を持つNPUを内蔵する。メモリーには32GB LPDDR5X-9600、ストレージには1TBのPCI Express（Gen4）のSSDを採用している。

　搭載される2枚のディスプレーは、144Hzのリフレッシュレートに対応した14型3K（2880×1800ドット）の有機ELで表面はグレア処理。ピーク輝度1000nits、DCI-P3 100%の広色域を実現。

　インターフェースにはHDMI×1、Thunderbolt 4（Type-C）×2、USB 3.2（Type-A）×1などを備える。サイズは幅310.1×奥行208×高さ19.6～23.4mmで重量がノートPC単体では約1.35kg、ノートPC+Bluetoothキーボードで約1.65kgとなっている。

　バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）はノート PC＋Bluetoothキーボード使用時では約19.2 時間 (動画再生時) /約24.4時間 (アイドル時) 、ノートPCのみ使用時は約13.7 時間 (動画再生時) /約 17.4 時間 (アイドル時)。価格は49万9800円。発売日は3月下旬を予定。

ASUS Zenbook S14 (UX5406AA)

Zenbook S14（スカンジナビアンホワイト）

Zenbook S14（アントリムグレー）

　Zenbook S14は、ASUSが独自開発したハイテクセラミック素材「セラルミナム」を天板に採用したモバイルノートPC。陶器のような質感と金属以上の耐久性を両立しながら、最薄部約1.19mm、重量約1.2kgというモビリティ性を実現している。

　CPUはCore Ultra 9 386H（16コア／TB時4.9GHz）を備え、AIによるインテリジェントな電力管理と高い処理能力を両立。メモリーは32GBのLPDDR5Xメモリーと1TBのNVMe SSDを標準装備する。

　ディスプレーはアスペクト比16:10の14型3K（2880×1800ドット）の有機ELでグレア処理。10点マルチタッチスクリーンを搭載するほか、120Hzのリフレッシュレートによる滑らかな映像表現が可能。また、タッチパッドの縁をスワイプするだけで音量や輝度を調整できる独自の「スマートタッチパッド」を備え、マウスなしでも直感的な操作をサポートする。

　インターフェースはHDMI×1、Thunderbolt 4（Type-C）×2、USB 3.2（Type-A）×1などを備える。製品サイズは幅310.3×奥行214.7×高さ11.9～12.9mm。

　カラーは「アントリムグレー」と「スカンジナビアンホワイト」の2色から選択でき、価格はいずれも37万9800円となる。発売日は3月18日を予定。

