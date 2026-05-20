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スタイリッシュでクリエイターも欲しくなるゲーミングノート「ROG Zephyrus」2026年モデル発表

2026年05月20日 10時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

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　ASUS JAPANは2026年5月20日、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）より、薄型軽量プレミアムゲーミングノートPCである「Zephyrusシリーズ」の最新ラインアップを発表した。

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　今回登場したのは、世界初となる16型デュアル有機ELディスプレイを搭載したROG Zephyrus Duo (GX651AX)をはじめ、薄型軽量14型のROG Zephyrus G14シリーズ（GU405およびGA403GM）、さらに16型のROG Zephyrus G16 (GU606)の計4製品10モデルで、全て同日発売が開始される。

　価格はフラグシップのROG Zephyrus Duo (GX651AX)が149万8800円、モバイル性に優れたROG Zephyrus G14シリーズは39万9800円から、大画面のROG Zephyrus G16 (GU606)は59万9800円から。

　新シリーズは全モデルがCopilot+ PCに準拠し、最新のAI機能に対応している。最新のインテル 「Core Ultra 9 386H」やAMD「Ryzen AI 9 465」を搭載することで、最大50 TOPSのNPUパフォーマンスを実現し、ゲームプレイだけでなく生成AIの活用やクリエイティブ作業においても圧倒的な効率を誇る。グラフィックスには最新のNVIDIA「GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPU」が採用され、薄型ボディながらデスクトップPC並みの性能を引き出している。

2画面に最高のCPU&GPUを搭載したモンスターマシン
ROG Zephyrus Duo (GX651AX)

 

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　フラグシップモデルとなるGX651AX-U9R5090は、ステラーグレーのボディに最新のインテル「Core Ultra 9 386H」を搭載、AI機能として最大50 TOPSのNPU性能を持つインテル AI Boostを備え、グラフィックスには最大150W駆動のNVIDIA 「GeForce RTX 5090」を採用した。メインメモリはLPDDR5X-8533を64GB、ストレージはPCI Express 5.0 x4接続の高速な2TB SSDを実装している。

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　ディスプレイは、メインとセカンドの両方に16.0型の3K（2880×1800ドット）有機ELパネルを搭載しており、120Hzのリフレッシュレートとタッチ操作に対応する。

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　インターフェースはHDMIに、給電対応のThunderbolt 4（Type-C）×2、USB3.2 Gen2（Type-A）×2、SDカードリーダー、マイク/ヘッドホン・コンボジャックを搭載する。

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　本体サイズは355×247mm×19.9～24.9mmで、質量はノートPC本体が約2.3kg、付属のBluetoothキーボード合体時で約2.82kgとなっている。

インテルとAMDが選べるスリム＆軽量ゲーミングノート
ROG Zephyrus G14 (GU405AP/AR / GA403GM)

 

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　インテルモデルのGU405AR/APには「Core Ultra 9 386H」に、GPUには「GeForce RTX 5070 Ti」または「RTX 5070」を選択できる。

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　メモリはLPDDR5X-8533を32GB、ストレージは1TBのPCI Express 4.0 x4接続SSDを搭載する。

　一方、「Ryzen AI 9 465」を搭載するGA403GMは、GPUに「RTX 5060」を採用し、メモリは32GBまたは16GB（LPDDR5X-7500）、ストレージは1TB SSDという構成である。32GBモデルはエクリプスグレー、16GBモデルはプラチナホワイトとなる。

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　両モデル共通のディスプレイは14.0型 3K（2880×1800ドット）有機ELで、120Hz駆動に対応している。

　インターフェースはGU405はHDMI、Thunderbolt 4、USB3.2 Type-C（給電対応）、USB3.2 Type-A×2、SDカードリーダーを備える。

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　GA403GMはThunderbolt 4の代わりにUSB4ポートを搭載し、カードリーダーはmicroSD仕様となっている。

　サイズは311×220で高さはGU405が最大18.3mm、GA403GMが最大16.3mmで、質量は約1.5kgから1.58kgである。

　価格はインテルモデルが68万4800円と50万9800円、AMDモデルが56万9800円と39万9800円。

4種類のRTXを選択できる薄型軽量ゲーミングPC
ROG Zephyrus G16 (GU606)

 

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　16型モデルのGU606シリーズは、全モデル共通でインテル「Core Ultra 9 386H」を搭載している。

　GPUは「RTX 5090」、「5080」、「5070 Ti」、「5070」の4種類から選択可能で、これに合わせてメインメモリも上位2モデルが64GB、下位2モデルは32GB（LPDDR5X-8533）を搭載する。ストレージは全モデルで1TBのPCI Express 4.0 x4接続SSDを採用した。

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　ディスプレイは16.0型 2.5K（2880×1800ドット）の有機ELで、240Hzという超高速なリフレッシュレートを実現している。

　インターフェースにはHDMI、Thunderbolt 4（給電対応）、USB3.2 Type-C（給電対応）、USB3.2 Type-A×2、SDカードリーダーを搭載する。

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

　本体は354×246×14.9～17.9mmという薄型設計で、質量は約1.95kgに抑えられている。

　価格は上位GPU順で99万9800円、89万9800円、59万9800円、64万4800円。

「ROG Zephyrusシリーズ」2026年モデル発表

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