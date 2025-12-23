ASUS、最新AMD Ryzen AI搭載ノートPC発表　Zenbook／ProArt新モデルを一挙投入

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ASUS JAPANは1月22日、最新のAMDプロセッサを搭載したノートPCシリーズをリリースした。このリリースには、軽量でスタイリッシュな「ASUS Zenbook S16 UM5606GA」、エレガントな「ASUS Zenbook 14 UM3406GA」、高度なAI処理が期待できる「ASUS ProArt PX13 HN7306EA」、および斬新な「ProArt GoPro Edition (PX13 | HN7306)」が含まれる。

　Zenbook S16 UM5606GAは、最薄部11.9mm、軽さ約1.5kgと非常にモバイルに優れたデザインを持ち、「AMD Ryzen AI 400シリーズ」プロセッサによりサクサクとした操作性を実現。3.2K有機ELディスプレイを備え、圧倒的な映像美を提供する一方で、目に優しい設計も魅力の一つだ。

　ProArt PX13 HN7306EAは、プロクリエイターに向けて開発され、AMD Ryzen AI MAX＋ 395プロセッサを搭載することで高いパフォーマンスを実現する。また、360度回転可能な薄型軽量デザインにより、どこでも作業が可能だ。さらに、ASUS独自のMuseTreeアプリやDialPadを搭載し、クリエイティブな作業の質を向上させるという。

　GoProとのコラボモデルであるProArt GoPro Editionは、アウトドアでの使用を想定したタフなデザインと、ホットキーの配置など独自の機能を備える。肩から掛けられるスリーブや各種アクセサリを収納できる専用ケースが付属し、持ち運び時の利便性が向上している。

