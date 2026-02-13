2週間で130万皿…あの「牛たん食べ放題」帰還！平日は時間無制限も

しゃぶしゃぶ食べ放題の「しゃぶ葉」は、「牛たん食べ放題」コースを2月19日～3月18日の期間限定で提供します。

4週間限定「牛たん食べ放題」コース再来

しゃぶ葉の牛たん食べ放題は昨年も実施されて好評だった企画。今年も4週間限定で登場します。



対象は「牛たん食べ放題コース」「牛たん＆国産牛食べ放題コース」で、食べ放題の利用時間は、ディナーは100分制、週末ランチは80分制、平日ランチは無制限です（一部店舗で異なる）。

食べ放題で提供される牛たんは世界中から厳選したもので、旨み溢れる深い味わいと独特の食感を特長としています。20種類以上の野菜と、15種類以上のたれと薬味バーを組み合わせて牛たんを味わえます。



そのほか、九州黒豚、牛みすじなども食べ放題の対象です。

■牛たん食べ放題

・牛たん食べ放題コース

平日ランチ 大人3519円、平日ディナー 大人4179円

・牛たん＆国産牛食べ放題コース

平日ランチ 大人4069円、平日ディナー 大人4729円



※土日祝は上記価格より＋220円（一部の都心店舗では＋330円）

※60歳以上550円引き、小学生1099円

※平日ランチは16時まで時間無制限で14時40分以降の注文は80分時間制限。

※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店は提供メニュー・価格が異なる

しゃぶ葉トップクラスの人気フェア再来！

牛たん食べ放題は、2025年2月にも実施され、2週間で130万皿超を提供した人気企画。

好みのだしや薬味を組み合わせながら楽しめる点は、しゃぶ葉ならではの魅力です。

期間限定の企画なので、気になっていた人やもう一度食べたいという人は、この機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。