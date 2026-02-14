ラーメン＋甘味セットが360円と激安に！スガキヤで半額祭、3月7日・8日に開催

東海地方を中心に展開するラーメンチェーン「スガキヤ」は、創業80周年を記念した企画を3月7日より順次開催します。



第1弾として、3月7日・8日の2日間、人気商品のセットを半額で販売する「2026年スーちゃん祭」と「寿祭（ことぶきさい）」を同時開催します。

人気のラーメンとデザートを組み合わせた特別セットが半額！

「2026年スーちゃん祭」では、3月7日・8日の2日間、一部店舗を除くスガキヤで、人気のラーメンとデザートを組み合わせたセットメニューを半額で提供します。

Aセット（ラーメン＋チョコクリーム）通常720円 ⇒ 感謝価格360円

Bセット（ラーメン＋ベリークリーム）通常720円 ⇒ 感謝価格360円

Cセット（肉入ラーメン＋チョコクリーム）通常820円 ⇒ 感謝価格410円

Dセット（肉入ラーメン＋ベリークリーム）通常820円 ⇒ 感謝価格410円

Eセット（特製ラーメン＋チョコクリーム）通常920円 ⇒ 感謝価格460円

Fセット（特製ラーメン＋ベリークリーム）通常920円 ⇒ 感謝価格460円

※一部店舗では価格が異なります



なお、期間中はキャンペーン商品とお土産商品のみを販売し、一部メニューやトッピング、大盛の提供は休止します。

80周年記念福袋＆80周年記念ガチャも！

また、80周年を記念した福袋の販売や、公式アプリ会員限定の記念ガチャも実施します。福袋は80周年記念デザインのTシャツや丼、ラーメンフォーク、クーポン券を詰め合わせ、価格は4990円です。

店頭販売は3月5日～22日まで、オンライン販売は3月5日10時～4月5日の期間に受け付けます。

アプリでは、3月2日～8日に1日1回参加できる80周年記念ガチャを実施し、クーポンや来店ポイントが当たります。

看板メニューがセットで半額に！ 「寿祭2026」

同時開催の寿祭では、セット購入に限り看板メニューの白ラーメンと赤ラーメンを半額で提供します。

セット例：

白ラーメン＋チャーシュー丼セット：通常1130円 ⇒ 感謝価格750円

赤ラーメン＋チャーシュー丼セット：通常1230円 ⇒ 感謝価格800円

※当日は単品販売および大盛販売を休止します 。

スガキヤ80周年、感謝が本気すぎる

スガキヤの80年の歩みを感じられる「2026年スーちゃん祭」は、長年親しまれてきたラーメンと甘味を改めて楽しめる内容となっています。

福袋やアプリ企画も用意されているので、節目の年ならではの企画を、店頭で体感してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。