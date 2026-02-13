リンツで“チョコ詰め放題”開催！「リンドール」も限定チョコも好きなだけ

リンツ&シュプルングリージャパンは、全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェにおいて「PICK＆MIX詰め放題」2月16日より期間限定でを開催します。
リンドールなど好きなだけ詰め放題！
リンツは、スイス発プレミアムチョコレートブランド。詰め放題企画では、リンツを代表する“リンドール”をはじめとしたチョコレートを専用カップいっぱいに詰めて楽しめます。
今回のPICK＆MIX詰め放題では、定番フレーバーのミルクに加え、春限定フレーバーの「さくら＆クリーム」や「スプリング」なども対象となります。
詰め放題専用カップはSサイズとMサイズの2種類が用意され、蓋が閉まれば詰め方は自由とされています。
なお、参加には会員登録が必須となり、その場で会員登録（無料）した人も対象です。
■PICK＆MIX詰め放題
価格：PICK&MIX詰め放題S 3980円
※リンドール約25粒想定で、通常より約500円お得
PICK&MIX詰め放題M 4980円
※リンドール約35粒想定で、通常より約1300円お得
開催期間：2月16日〜28日
実施店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ（アウトレット店舗を除く）
※オンラインショップ本店では実施しません
最大約1300円分お得！
リンツの大人気企画「PICK&MIX詰め放題」は、チョコレートを自分のペースで選び、詰め方を工夫する時間そのものが楽しめる企画です。定番と季節限定フレーバーを一緒に選べる点もうれしいですね。
店頭で、チョコレート選びにじっくり向き合ってみては？
※価格は税込み表記です。