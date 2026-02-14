かっぱ寿司「食べ放題」を全店実施を延長！すし、ラーメンなど100種が食べ放題

かっぱ寿司は、通常店舗限定で実施している「食べ放題」を1月5日より全店で実施中（一部改装中店舗を除く）。当初は2月4日で終了の予定でしたが、期間が4月15日まで延長されました。

かっぱ寿司、すしなど100種が食べ放題！

かっぱ寿司の「食べ放題」では70分制で約100種類のメニューが食べ放題。中とろなどの高級ネタのほか、ラーメンや茶碗蒸し、デザートまでメニューを幅広く用意しています。

利用はウェブ・アプリからの事前予約制で、店舗での当日予約も可能です（混雑状況により不可）。なお、店舗によりメニュー内容が異なり、A・Bの2タイプに分かれて価格が設定されています。

▲食べ放題メニューの一部（メニュータイプ A 店舗）

■かっぱ寿司の「食べ放題」

実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

実施期間：～2026年4月15日（水）まで予定

予約受付：かっぱ寿司公式ウェブ・アプリにて予約受付中

予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

食べ放題利用料金：

【メニュータイプ A 店舗】

・一般3890円

・シニア（65歳以上）3390円

・小学生1990円

・幼児（未就学児）無料※

【メニュータイプ B 店舗】

・一般4190円

・シニア（65歳以上）3690円

・小学生1990円

・幼児（未就学児）無料※

※保護者1名につき幼児2名まで無料。3名以上は1名につき990円

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります

春休み・卒業祝いにも！

約100種類のメニューを好きなだけ楽しめる食べ放題が、春休み期間を含む4月15日まで延長になったとはうれしいニュースです。



なお、期間中は「平日価格」および「平日学割」も実施。「平日価格」適用時は、一般とシニアは400円引きとなり、学生は「平日価格」「平日学割」適用で1200円引きで利用できます（「平日学割」は学生証を提示した本人に限り有効）。

学生なら平日2690円で利用できる点も注目です。春のイベントが増える時期に、お得に食べ放題を楽しんでは？

※価格は税込み表記です。