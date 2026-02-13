豪快「肉マーボー丼」誕生！ごろごろ肉×大判豆腐でかっこみ必至

「肉めし岡もと」は2月18日より、期間限定メニュー「肉麻婆丼」「もつ麻婆丼」を販売します。

肉めし専門店の「肉麻婆丼」「もつ麻婆丼」

肉めし岡もとは新橋・御徒町（東京）と、溝の口（神奈川）に店舗をかまえる、牛肉煮込みをメインとしたチェーン。今回、岡もとならではの「肉麻婆」「もつ麻婆」を打ち出します。

▲肉麻婆丼 979円

店仕込みのごろごろとした煮込み肉をたっぷりと使用した特製麻婆ソースが主役の丼。麻婆に欠かせない豆腐には、じっくり煮込んだ大判の煮豆腐を2つ盛り付けています。

ひと口サイズの豆腐と挽肉を合わせる一般的な麻婆豆腐とは異なり、肉めし専門店ならではの“肉”を前面に出したメニューとしています。

▲もつ麻婆丼 1045円

こちらは店仕込みの牛もつを加えた麻婆丼です。丁寧に仕上げた柔らかい牛もつを麻婆ソースと合わせ、大判の煮豆腐2個を盛り付けています。もつの脂の甘みと麻婆の刺激が絡み合う仕立てといいます。

いずれも、肉めし専門店ならではの視点で仕立てた、食べ応えを意識したメニュー。

肉めし専門店ならではの麻婆丼！

大判の煮豆腐を2個のせる大胆な構成は、ビジュアル的にもインパクト抜群。ごろごろとした肉や牛もつが主役という点も、肉めし専門店らしさが感じられます。

2月18日からの期間限定メニュー。ご自宅や職場の近くに店舗がある人は、のぞいてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。