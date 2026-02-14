ほっかほっか亭“ホワイトデー”企画！大盛購入で「大盛無料クーポン」がもらえる

ほっかほっか亭は「愛情ライス大盛フェス」として、2月19日より「ライス大盛」で弁当を購入した人を対象に「ライス大盛無料クーポン」を配布する。

大盛購入で「ライス大盛無料クーポン」プレゼント

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」では、店舗でふっくらと炊き上げる自社精米した国産100%のお米を強みとしている。今回、ホワイトデーに向けた企画として、自慢のごはんを思う存分堪能してもらいたいという想いで「愛情ライス大盛フェス」を開催。



目玉の企画として、期間中ライス大盛の弁当を注文した人を対象に、「ライス大盛無料クーポン」を1会計につき1枚配布する。



クーポンは次回来店時より利用でき、お弁当1品以上購入を含む1会計につき、1枚利用ができる。使用期限は3月31日まで。



2月19日より配布してくなり次第終了。

アプリ利用ではアプリクーポンも！

また、ほっかほっか亭公式アプリ「ほっかアプリ」会員限定で、同様のアプリクーポンの配布も実施。



モバイルオーダー（オンライン決済）で、大盛可能なお弁当を「ライス大盛」で購入した人を対象に、モバイルオーダー注文時に使える「ライス大盛入替無料1食分アプリクーポン」を1会計につき1枚配信。



クーポンは、次回モバイルオーダーご注文時、お弁当1品以上購入を含む1会計につき、1枚利用可。使用期限は3月31日まで。



こちらは、2月16日から2月28日までが対象集計期間となる。

大盛りライスを楽しもう

白米をたくさん食べられる“ホワイト＝白”デー企画。ほっかほっか亭を普段から利用する方には嬉しいキャンペーン。バレンタインデーのお返しとは関係ない、ほっかほっか亭の“ホワイト”デーで、大盛りライスを楽しんでみては。

（※文中の価格はすべて税込）