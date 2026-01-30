出張・テレワークが快適に。USB-C一本で使える15.6型モバイルモニター登場

エムエスアイコンピュータージャパンは2月26日から、ビジネス向けの新たなモバイルモニター「PRO MP165 E6」を発売する。価格は2万1800円前後の見込み。このモニターは持ち運びしやすい軽量・薄型デザインの15.6型で、フルHD解像度を備えている。USB Type‑Cによる給電と映像入力に対応し、ノングレアIPSパネルを採用することで、視認性と広い視野角を両立している。

「PRO MP165 E6」は、ケーブル一本で使用できるため、外出先での使用に便利だ。PCとType-Cケーブルを接続するだけで使用可能になり、片側L字型のケーブルが付属することで、見た目のスタイリッシュさと端子の保護を兼ね備えている。また、内蔵スピーカーを搭載しているため、店舗でのデジタルサイネージとしての使用にも適している。

このモニターのもう一つの大きな特徴は、角度調整可能なキックスタンドが内蔵されている点だ。これにより、使用シーンに応じて柔軟に角度を調整することができる。また、1/4インチカメラネジおよびVESA75に対応しているため、三脚やモニターアームへの取り付けも可能だ。撮影現場でのモニターとしても活用することができる。

製品には専用のスリーブケースが付属し、持ち運び時に傷やホコリから保護することができる。さらに、「Eye-Q Check」機能により目の疲労度合いを確認することが可能で、目に優しいアンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを採用している。