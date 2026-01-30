出張・テレワークが快適に。USB-C一本で使える15.6型モバイルモニター登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　エムエスアイコンピュータージャパンは2月26日から、ビジネス向けの新たなモバイルモニター「PRO MP165 E6」を発売する。価格は2万1800円前後の見込み。このモニターは持ち運びしやすい軽量・薄型デザインの15.6型で、フルHD解像度を備えている。USB Type‑Cによる給電と映像入力に対応し、ノングレアIPSパネルを採用することで、視認性と広い視野角を両立している。

　「PRO MP165 E6」は、ケーブル一本で使用できるため、外出先での使用に便利だ。PCとType-Cケーブルを接続するだけで使用可能になり、片側L字型のケーブルが付属することで、見た目のスタイリッシュさと端子の保護を兼ね備えている。また、内蔵スピーカーを搭載しているため、店舗でのデジタルサイネージとしての使用にも適している。

　このモニターのもう一つの大きな特徴は、角度調整可能なキックスタンドが内蔵されている点だ。これにより、使用シーンに応じて柔軟に角度を調整することができる。また、1/4インチカメラネジおよびVESA75に対応しているため、三脚やモニターアームへの取り付けも可能だ。撮影現場でのモニターとしても活用することができる。

　製品には専用のスリーブケースが付属し、持ち運び時に傷やホコリから保護することができる。さらに、「Eye-Q Check」機能により目の疲労度合いを確認することが可能で、目に優しいアンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを採用している。

■関連サイト

MSI トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月