「HHKBスターターキット」限定販売も
Amazon新生活セールにHHKB参戦！ 本体最大26％OFF＆アマギフ当たるキャンペーンも開催中
2026年03月03日 13時00分更新
3月3日～9日はHHKBが特価！
PFUは2026年3月3日(水)0時から9日(月)23時59分まで、Amazon新生活セールに参加する。「新生活、HHKBとともに新たなスタートを。」をテーマに、HHKB Studioをはじめ、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional Classic Type-S、HHKB Professional Classicが特別価格で購入できる。
対象は下記の通り。
HHKB Studio……2200円OFFの4万1800円(税込)
HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y
HHKB Professional HYBRID Type-S……3000円OFFの3万3850円(税込)
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
HHKB Professional Classic Type-S……2100円OFFの2万9800円(税込)
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC
HHKB Professional Classic……6950円OFFの2万円(税込)
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
※セール対象商品はHHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional Classic Type-S、HHKB Professional Classic。
※なお、Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認のうえ、ご購入ください。
抽選でアマギフが当たるキャンペーンも！
キャンペーン期間中に対象のHHKBシリーズを購入し、キャンペーンページから応募すると、抽選でAmazonギフトカード4万円相当が10名、1万円相当が20名様にプレゼントされる「新生活応援キャンペーン」が3月31日まで開催中。今回のセールで購入したHHKBも対象になるのでお見逃しなく。
また、直販サイトのPFUダイレクトにて、HHKB本体と人気のオプション商品をセットにした「HHKBスターターキット」を特別価格で発売中。本体およびパームレスト（タイピングベッド）＆キーボードルーフのセットとなっている。