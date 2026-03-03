このページの本文へ

「HHKBスターターキット」限定販売も

Amazon新生活セールにHHKB参戦！ 本体最大26％OFF＆アマギフ当たるキャンペーンも開催中

2026年03月03日 13時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

Amazon新生活セールは、3月3日(火)0:00から3月9日(月)23:59まで

3月3日～9日はHHKBが特価！

　PFUは2026年3月3日(水)0時から9日(月)23時59分まで、Amazon新生活セールに参加する。「新生活、HHKBとともに新たなスタートを。」をテーマに、HHKB Studioをはじめ、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional Classic Type-S、HHKB Professional Classicが特別価格で購入できる。

　対象は下記の通り。

HHKB Studio……2200円OFFの4万1800円(税込)
HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y

HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y

HHKB Professional HYBRID Type-S……3000円OFFの3万3850円(税込)
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS

HHKB Professional Classic Type-S……2100円OFFの2万9800円(税込)
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC

PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC
PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC

HHKB Professional Classic……6950円OFFの2万円(税込)
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN

※セール対象商品はHHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional Classic Type-S、HHKB Professional Classic。
※なお、Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認のうえ、ご購入ください。

抽選でアマギフが当たるキャンペーンも！

　キャンペーン期間中に対象のHHKBシリーズを購入し、キャンペーンページから応募すると、抽選でAmazonギフトカード4万円相当が10名、1万円相当が20名様にプレゼントされる「新生活応援キャンペーン」が3月31日まで開催中。今回のセールで購入したHHKBも対象になるのでお見逃しなく。

「新生活応援キャンペーン」は3月31日まで！

　また、直販サイトのPFUダイレクトにて、HHKB本体と人気のオプション商品をセットにした「HHKBスターターキット」を特別価格で発売中。本体およびパームレスト（タイピングベッド）＆キーボードルーフのセットとなっている。

「HHKBスターターキット」の販売は3月30日まで

