ほっともっと「中華デラックス」など発売！「酢豚」「春巻き」など定番をギュッ！

ほっともっとは2月18日より、中華フェアの商品として「黒酢酢豚＆春巻弁当」を全国の店舗で発売します。

「黒酢酢豚＆春巻」が楽しめる弁当が登場

中華料理の定番メニューである酢豚と春巻を組み合わせた弁当です。

▲黒酢酢豚＆春巻弁当 690円

酢豚は店内で揚げた豚もも肉と玉ねぎ、2色のピーマンを合わせ、まろやかな酸味と甘味を効かせたコクのあるタレを絡めた仕立て。

酢豚のタレには米黒酢と穀物酢を使用し、リンゴ果汁を加えることで風味を引き立てながらも後味はすっきりとした仕立てといいます。酸味と甘味のバランスを追求しており、ごはんが進む味わいなんだとか。



春巻は筍、豚肉、きくらげ、人参、にら、春雨、椎茸の7品目を使用し、中はとろりと、皮はパリッとした食感が特長だそう。

▲W黒酢酢豚弁当（肉2倍） 820円

、黒酢酢豚の肉を2倍にしたボリューム感のある「W黒酢酢豚弁当（肉2倍）」。また、黒酢酢豚に加え、春巻と焼売を組み合わせた「中華デラックス弁当」も用意されています。

▲中華デラックス弁当 750円

なお、「パリパリ春巻（140円）」はサイドメニューとして通年販売しています。

ほっともっとの中華フェア第2弾

ほっともっとでは中華フェア第1弾として2月初旬より「中華あんかけ」の弁当を販売しており、今回はフェア第2弾。



中華の定番をしっかり押さえたお弁当。肉を増量したメニューもそろい、その日の気分や食欲に合わせて選べるのも魅力です。

気になる人は、2月18日からの新商品をチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。