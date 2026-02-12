かわいすぎ！「ハートピザ」が今年も　王道マルゲリータ＆とろ～りチーズハニーの2種

宅配ピザのピザーラは、ハート型ピザ「ハートのマルゲリータ」「ハートのチーズ＆ハニー」を1月7日より発売中です。

ピザーラの「ハートピザ」が今年も

ピザーラのハート型のピザは毎年このシーズン登場している恒例商品です。今年も2種で登場。

▲ハートのマルゲリータ 1980円

トマトソースをベースに、イタリア産モッツァレラ、チェリートマト、バジルをトッピングし、仕上げにエキストラバージンオリーブオイルをかけた一枚です。

赤色が映えるビジュアルが特長で、素材にこだわったシンプルな一品としています。Pサイズのハンドトス生地限定で販売します。

▲ハートのチーズ＆ハニー 2100円

イタリア産モッツァレラとカマンベールチーズ、クリームチーズを使用したハート型ピザです。白を基調とした見た目で、別添のハチミツをかけて味わうスタイルです。こちらもPサイズのハンドトス生地限定です。

いずれも、縁の部分を切らずに内側を6カットした状態で提供します。



販売は3月3日までの期間が予定されています（変更する場合がある）。

バレンタインデーにもぴったり！

美味しさとビジュアルで昨年も話題となったピザーラのハートピザ。定番の「マルゲリータ」と、はちみつをかけて味わう「チーズ＆ハニー」の2種類から選べるのも楽しいですね。



バレンタインデーのグルメにもぴったりではないでしょうか！ 期間限定の展開となるで、気になる人は早めにチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。