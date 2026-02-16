このページの本文へ

2月18日15時～

松のやに「濃厚コク旨」カツカレー！甘×スパイシーな間違いないやつ

2026年02月16日 09時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

松のやから新メニューが登場！五感と食欲を刺激する奥深いカレーだとか

　松のやでは、2月18日15時より「濃厚コク旨カレー」各種を発売する。

松のや新メニュー「濃厚コク旨カレー」

　松屋フーズが展開するとんかつチェーン「松のや」が、新作カレーメニューを展開。「濃厚コク旨カレー」は、ひとくち目は甘く濃厚で、後味は香り高いスパイスが広がると味わいという。

濃厚コク旨カレー

　シンプルに味わう「濃厚コク旨カレー」の他に、看板メニューのロースかつをのせた「濃厚コク旨ロースかつカレー」も販売する。

濃厚コク旨ロースかつカレー

　濃厚コク旨ロースかつカレーは、サクサクのロースかつに、とろりと絡みつく濃厚なルーが、最後の一口まで止まらないおいしさだという。

　ライスのない単品での販売もあり。なお、松のや・マイカリー食堂併設店
では「濃厚　コク旨ビーフカレー」も展開。

ーーー
「濃厚　コク旨ロースかつカレー」990円
「濃厚　コク旨カレー」690円
「（単品）濃厚　コク旨ビーフカレーソース」790円

（松のや・マイカリー食堂併設店のみ販売）
「濃厚　コク旨ビーフカレー」990円
「濃厚　コク旨ロースかつビーフカレー」1290円
「（単品）濃厚　コク旨カレーソース」490円

実はレギュラーではない松のやのカレー

　松のやでは、カレーメニューは定番ではなく、期間限定でたびたび登場する。系列には牛めしの松屋やカレー専門業態のマイカリー食堂もあり、期間限定ながらカレーは評判になることが多い。

　今回の「濃厚　コク旨ロースかつカレー」は、濃厚なコクとスパイスの香りが楽しめるという一品。ロースかつと一緒に食べてもおいしくなるよう設計されているはず……これは期待したい。

　（※文中の価格はすべて税込）

