松のやに「濃厚コク旨」カツカレー！甘×スパイシーな間違いないやつ

松のやでは、2月18日15時より「濃厚コク旨カレー」各種を発売する。

松のや新メニュー「濃厚コク旨カレー」

松屋フーズが展開するとんかつチェーン「松のや」が、新作カレーメニューを展開。「濃厚コク旨カレー」は、ひとくち目は甘く濃厚で、後味は香り高いスパイスが広がると味わいという。

シンプルに味わう「濃厚コク旨カレー」の他に、看板メニューのロースかつをのせた「濃厚コク旨ロースかつカレー」も販売する。

濃厚コク旨ロースかつカレーは、サクサクのロースかつに、とろりと絡みつく濃厚なルーが、最後の一口まで止まらないおいしさだという。



ライスのない単品での販売もあり。なお、松のや・マイカリー食堂併設店

では「濃厚 コク旨ビーフカレー」も展開。



ーーー

「濃厚 コク旨ロースかつカレー」990円

「濃厚 コク旨カレー」690円

「（単品）濃厚 コク旨ビーフカレーソース」790円



（松のや・マイカリー食堂併設店のみ販売）

「濃厚 コク旨ビーフカレー」990円

「濃厚 コク旨ロースかつビーフカレー」1290円

「（単品）濃厚 コク旨カレーソース」490円

実はレギュラーではない松のやのカレー

松のやでは、カレーメニューは定番ではなく、期間限定でたびたび登場する。系列には牛めしの松屋やカレー専門業態のマイカリー食堂もあり、期間限定ながらカレーは評判になることが多い。



今回の「濃厚 コク旨ロースかつカレー」は、濃厚なコクとスパイスの香りが楽しめるという一品。ロースかつと一緒に食べてもおいしくなるよう設計されているはず……これは期待したい。

（※文中の価格はすべて税込）