アイドルグループ「あまいものつめあわせ」（略称：あまつめ）で活躍する西緒りり（にしお・りり）さんが、2nd DVD「きみの隣で」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを2月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

グループ結成2周年のワンマンライブが開催された直後のイベントということもあり、前作に続いて参加チケット完売を達成。多くのファンが会場に集まった。8月にベトナムで撮影された2nd DVDは、住み込みで働く家庭教師として、受験生（＝視聴者）を指導する様子が描かれる。

――役柄がおもしろいですね。

【西緒りり】あまつめでは先輩方（ちとせよしのさんや篠見星奈さん）に甘えてめっちゃ妹ですが、ちょっと大人っぽい部分を見せることができたんじゃないかと。勉強を教えるシーンはもちろん、息抜きで海に遊びに行こうと誘ったり、エクササイズで汗を流したりしました。

――お気に入りは？

【西緒りり】濡れている自分が可愛いなと思ったので、肌色の水着でシャワーを浴びるシーンです。前作でも屋外で浴びたのですが、今作はバスルームだったし、湯船に浸かるところが特に気に入っています。

――ほか注目は？

【西緒りり】いい点数が取れたら「ご褒美はなにがいいか、先生に教えてね」と聞いてあげるところです。寝室で大胆な展開が待っているので、ぜひ視聴してみてください。

――グループの活動のほうはいがですか？

【西緒りり】Zepp新宿での2周年ワンマンが大成功だったし、メンバー6人でさらなる上を目指してがんばりたいです。個人的には三重県の津市が地元なので、いつか凱旋ツアーができたらいいなと思っています。

なお、西緒さんはチバテレの特撮ドラマ「鳳神ヤツルギ 11」でヒロイン（橘マリ／天神キサラ役）を演じているし、こう見えて回し蹴りが得意。今作でも海に行くシーンで披露しているのだが、SNSに公開したオフショット動画がどれも万バズ。「自分の強みを見つけることができたし、アクションもできるグラドルとして活動していきたい」と抱負を述べた。