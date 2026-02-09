ドトール桜香る「ミルクレープ」など、春スイーツ・ドリンクがらんまん

ドトールコーヒーショップは2月19日より、春限定企画「ふわりと香る。桜フェア」を開始し、桜の香りを取り入れたドリンクやスイーツ、春限定のコーヒー商品を発売します。

桜×ゆず×抹茶の新作ドリンクが登場！

春限定のドリンクは「ゆず香る 桜オレ」「ゆず香る 抹茶わらびもちオレ～桜～」「桜香る ピーチグリーンティー」。桜オレはホットとアイスの両方で楽しめます。

▲ゆず香る 桜オレ（ホット／アイス） Sサイズ 540円～

淡い桜色の桜ミルクに、香り高くすっきりした酸味が特徴という木頭柚子ジュレを合わせた春限定ドリンクです。

ホイップの上には柚子ジュレソースをのせ、抹茶パウダーとさくらパウダーを振りかけています。桜ミルクは、ほのかに桜が香るやさしい甘さに仕立てているといいます。

▲ゆず香る 抹茶わらびもちオレ～桜～ 640円

桜ミルクと抹茶わらびもちを組み合わせたアイスドリンクです。仕上げに木頭柚子ジュレを加え、和の要素を取り入れています。

▲桜香る ピーチグリーンティー 550円

グリーンティーに桜ソースを合わせ、果肉入りの白桃ソースを加えたドリンクです。爽やかな味わいと食感を楽しめるとしています。

桜香るミルクレープなど桜スイーツも勢ぞろい！

スイーツには、ドトールの定番ケーキである「ミルクレープ」をアレンジした「桜香るパリパリチョコミルクレープ」をはじめ、「もっちり桜どらやき」など桜の香りをアクセントにした商品が揃います。

▲桜香るパリパリチョコミルクレープ 540円

香ばしく焼き重ねたクレープ生地に、ホイップクリームと苺チョコを重ねたスイーツです。

表面は苺風味のナパージュでコーティングし、桜の香りを取り入れたホイップクリームとソースで仕上げています。

▲もっちり桜どらやき 300円

桜の香りを加えたもっちりとした食感のどらやきです。国産よもぎを練り込んだ大福に桜餡を包み、北海道小豆とともにサンドしています。

▲ふんわり桜マフィン 290円

桜の葉を練り込んだマフィン生地に、桜餡を忍ばせた商品です。天面には淡いピンク色のクランブルをのせ、春らしい見た目に仕上げています。

▲しっとり桜バウムクーヘン 290円

▲桜香るショコラフィナンシェ 1箱3個入 730円

▲プレミアムローストコーヒー桜

生豆生産国：エチオピア、グアテマラ、他

コーヒー粉（200g） 1360円

ドリップカフェ（5パック） 590円

ひと足早く春気分♪

なお、フェア期間中は、テイクアウト用のドリンクカップが数量限定で桜デザインとなり、桜メニュー以外のドリンクも対象です。また、2月19日から4月8日までの期間中、ドトール バリューカード利用者向けのポイントキャンペーンも実施されます。

桜の香りを取り入れたドリンクとスイーツがそろい、店内でも持ち帰りでも春らしい雰囲気を楽しめそうです。

毎年登場する桜フェアですが、今年はゆずや抹茶など和の素材を組み合わせたメニューが多く、選ぶ時間も含めて楽しみが広がります。

いつものドトールに立ち寄りながら、少し早めの春を感じてみては？

※価格は税込み表記です。