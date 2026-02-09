「ジュラシックパーク」好きの俺たちがハマる！恐竜と暮らす沼ゲー「ARK: Survival Ascended」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

私の趣味はゲーム収集で、家に8000本ほどのゲームソフトがあります。この話をすると、多くの人は「人生で一番遊んでいるゲームはなんですか？」と聞いてきます。

私の答えはこれです。「ARK: SURVIVAL ASCENDED -PS5」です。パッケージ版の参考価格は6,380円ですが、今なら22%オフの4,980円でAmazonから購入できます。

全世界で大ヒットを記録した「ARK: Survival Evolved」を、次世代ハード向けにリマスターした「ARK: SURVIVAL ASCENDED -PS5」。恐竜が闊歩するオープンワールドで過酷なサバイバルに挑むアクションゲームです。

このARKシリーズはなかなかとんでもないゲームで、頻繁に来る大容量アップデート、バグによるデータの消失、日常茶飯事に発生するクラッシュなどが語り草になっています。筆者も何度も何度も経験しました。

それでもやり続けてしまう、ハマる人はとことんハマってしまうゲームです。私がこれまでの人生で一番長くプレイしているゲームで、注意しないと生活に支障が出ます。ゲームから目が離せず、2週間ぐらいログインしっぱなしの時期もあったほど。

まず、恐竜やジュラシックパークが好きな人はぜひプレイしてほしいです。大好きな恐竜が目の前にいて、一緒に生活できるという、唯一無二の体験が可能なゲームです。恐竜を赤ちゃんから育てることができますが、育児期間が長い恐竜だとリアルに2週間ほどかかります（その間エサやりが発生し、油断すると餓死してしまう）。

最大70人の大規模マルチプレイに対応していますが、PvPは魔境で一人では中々生き残ることは困難。何百時間かけたものが一瞬で壊されることも当たり前の修羅の世界です。恐竜との生活を楽しみたいだけならPvEがおすすめ。

……とまあ、「ARK: SURVIVAL ASCENDED -PS5」はやり込みだすととんでもない世界が待っているゲームですが、普通に「恐竜と一緒に暮らせるアクションゲーム」として楽しめるので、気軽に始めてみてください。私のようにどっぷりハマる奥深さもありますよ！