「モンスターハンター ストーリーズ」は1作目と2作目のパックも！
「バイオハザード」シリーズなどニンテンドーeショップにラインアップを追加！「CAPCOM PUBLISHER SALE」がアップデート
カプコンは2月6日、現在、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM PUBLISHER SALE」について、ニンテンドーeショップにラインアップを追加してアップデートしたと発表。セール期間は、下記をチェックしてほしい。
ニンテンドーeショップでは、Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』やNintendo Switch版『流星のロックマン パーフェクトコレクション』ら最新作の発売を控える「バイオハザード」「モンスターハンターストーリーズ」「ロックマン」シリーズをはじめ、悪魔と人間のハーフである主人公ダンテのスタイリッシュアクションが爽快な「デビル メイ クライ」シリーズのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得価格でセール中。
最新作の発売前に、各シリーズの名作ラインアップから未体験のゲームをお得に手に入れるチャンスをお見逃しなく。以下では、主なセールタイルを紹介。そのほかの詳細については「CAPCOM PUBLISHER SALE」特設ページを確認してほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM PUBLISHER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/
・製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
・追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
・セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
・セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■ニンテンドーeショップ
2026年2月19日23時59分まで
【CAPCOM PUBLISHER SALE -BIOHAZARD-】
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale
●Switch『BIOHAZARD VILLAGE CLOUD』（ゲーム本編）※
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1990円
●Switch『BIOHAZARD RE:2 CLOUD』（ゲーム本編）※
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
●Switch『BIOHAZARD RE:3 CLOUD』（ゲーム本編）※
通常価格：2990円
セール価格【50％オフ!!】：1495円
●Switch『BIOHAZARD 7 resident evil CLOUD』（ゲーム本編）※
通常価格：3990円
セール価格【62％オフ!!】：1490円
※「バイオハザード CLOUDシリーズ」はクラウドストリーミング技術を使用しています。
※クラウドゲームは常時安定したネットワーク環境（推奨環境：Wi-Fi 802.11ac 5GHzもしくは有線LANアダプター）が必要となります。購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします。
●Switch『バイオハザード0 HDリマスター』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
●Switch『バイオハザード HDリマスター』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
●Switch『バイオハザード4』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
●Switch『バイオハザード5』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
●Switch『バイオハザード6』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
●Switch『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
●Switch『バイオハザード リベレーションズ2』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
■ニンテンドーeショップ
2026年2月26日23時59分まで
【CAPCOM PUBLISHER SALE】
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_2
●Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【63％オフ!!】：1476円
●Switch『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
●Switch『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
収録内容：
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
●Switch『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【67％オフ!!】：990円
●Switch『ロックマン クラシックス コレクション 2』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【67％オフ!!】：990円
●Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3362円
セール価格【70％オフ!!】：990円
●Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』（ゲーム本編）
通常価格：3362円
セール価格【70％オフ!!】：990円
●Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
●Switch『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）
通常価格：5082円
セール価格【80％オフ!!】：990円
●Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：990円
●Switch『デビル メイ クライ 2』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【51％オフ!!】：990円
Switch『デビル メイ クライ』（ゲーム本編）
通常価格：2027円
セール価格【51％オフ!!】：990円
