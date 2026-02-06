やった！「丸亀うどーなつ」が5個→8個に増量！ 無料“ディップ”も1週間限定で

丸亀製麺は2月9日～15日までの1週間限定で、バレンタインシーズンに合わせた企画として、通常5個入りの「丸亀うどーなつ」を、価格はそのままに8個入りで提供します。

■丸亀うどーなつ 3個増量

実施期間：2月9日～15日

対象商品：丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味、濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味、きなこ味、きび糖味

あわせて、対象商品を購入した人に向けて、「ベリーベリーディップソース」を無料で配布します。配布期間は3月2日までで、なくなり次第終了となります。

いちご果肉入りソースとブルーベリー果肉入りソースの2種類を組み合わせたディップソースで、「丸亀うどーなつ」と一緒に楽しめるとしています。

対象商品は、丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味、濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味、きなこ味、きび糖味です。

■ベリーベリーディップソース 無料配布

配布期間：配布中～3月2日 ※無くなり次第終了

対象商品：丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味、濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味、きなこ味、きび糖味

配布条件：「丸亀うどーなつ」各種1袋につき、「ベリーベリーディップソース」を1つ無料で配布

「丸亀うどーなつ」は、原材料にうどんを30％以上使用したドーナツです。丸亀製麺のうどんをベースにした生地を使い、店舗で手づくりしている点が特徴です。

▲丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味 370円

▲丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味 370円

▲丸亀うどーなつ きなこ味 300円

▲丸亀うどーなつ きび糖味 300円

バレンタイン期間は増量！

バレンタインに合わせて、「丸亀うどーなつ」の個数が増える企画がスタートします。お値段そのままで5個から8個に増えるのはかなりおトク感がありますね！

ディップソースと組み合わせることで、いつもとは違う楽しみ方ができそうです。この機会に、食後のデザートや、おやつに取り入れてみては？

※価格は税込み表記です。