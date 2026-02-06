このページの本文へ

2月9日～15日の1週間限定

やった！「丸亀うどーなつ」が5個→8個に増量！ 無料“ディップ”も1週間限定で

2026年02月06日 11時40分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　丸亀製麺は2月9日～15日までの1週間限定で、バレンタインシーズンに合わせた企画として、通常5個入りの「丸亀うどーなつ」を、価格はそのままに8個入りで提供します。

■丸亀うどーなつ　3個増量
実施期間：2月9日～15日
対象商品：丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味、濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味、きなこ味、きび糖味

　あわせて、対象商品を購入した人に向けて、「ベリーベリーディップソース」を無料で配布します。配布期間は3月2日までで、なくなり次第終了となります。

　いちご果肉入りソースとブルーベリー果肉入りソースの2種類を組み合わせたディップソースで、「丸亀うどーなつ」と一緒に楽しめるとしています。

■ベリーベリーディップソース　無料配布
配布期間：配布中～3月2日　※無くなり次第終了
配布条件：「丸亀うどーなつ」各種1袋につき、「ベリーベリーディップソース」を1つ無料で配布

　「丸亀うどーなつ」は、原材料にうどんを30％以上使用したドーナツです。丸亀製麺のうどんをベースにした生地を使い、店舗で手づくりしている点が特徴です。

▲丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味　370円

▲丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味　370円

▲丸亀うどーなつ きなこ味　300円

▲丸亀うどーなつ きび糖味　300円

バレンタイン期間は増量！

　バレンタインに合わせて、「丸亀うどーなつ」の個数が増える企画がスタートします。お値段そのままで5個から8個に増えるのはかなりおトク感がありますね！

　ディップソースと組み合わせることで、いつもとは違う楽しみ方ができそうです。この機会に、食後のデザートや、おやつに取り入れてみては？

※価格は税込み表記です。

