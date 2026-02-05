PayPay本人確認で100ポイントもらえる

PayPayは2月4日、「本人確認で100ポイントもらえるキャンペーン」の実施を発表した。期間は2026年2月5日から5月31日まで。
同キャンペーンは、期間中に初めて「PayPay」の本人確認（eKYC）を完了したユーザーに、もれなくPayPayポイントを100ポイント付与するというもの。
付与は1人につき1回で、付与されたポイントを出金、譲渡することはできない。
PayPayは2月4日、「本人確認で100ポイントもらえるキャンペーン」の実施を発表した。期間は2026年2月5日から5月31日まで。
同キャンペーンは、期間中に初めて「PayPay」の本人確認（eKYC）を完了したユーザーに、もれなくPayPayポイントを100ポイント付与するというもの。
付与は1人につき1回で、付与されたポイントを出金、譲渡することはできない。
￥12,800
￥49,900
￥16,800
￥29,999
￥126,599
sponsored
sponsored
MSI「MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ」レビュー
sponsored
MSI「MPG 271QR QD-OLED X50」レビュー
sponsored
人気イヤホンの第2世代モデルは軽量コンパクト化、音質向上、チップセット強化で登場！
sponsored
建設DXを推進するGRIFFYから見た「SORACOM Flux」の現場対応力
sponsored
“全員参加”のチームづくりでリーダーが気をつけるべきこと、Backlogを役立てる方法
sponsored
コープさっぽろが挑んだ店舗改革 現場の試行錯誤にカメラはどこまで寄り添えるのか？
sponsored
ZEFT R67CのOSなしモデルにインストール
sponsored
JN-IPSB315U-HSPC6をレビュー
sponsored
sponsored
sponsored
流れてしまうフロー情報と溜めておきたいストック情報 ツールを賢く使い分けよう
sponsored
富士通WEB MART価格17万9800円です!!
sponsored
富士通WEB MART価格17万9800円です!!
sponsored
UltimateプランでRTX 5080相当の性能を堪能、5Kや最大360fpsでのゲームプレイも！
sponsored
ダークウェブで攻撃者がやり取りする情報も把握、ASMから進化した“CTEM”＝「FortiRecon」
sponsored
2025年に多く発生したランサムウェア被害、そのトレンドから考える
sponsored
想像よりもはるかに小さい
sponsored
JN-VC236Fをレビュー
sponsored
JN-MD-IPS238U-C6をレビュー
sponsored
￥1,436
￥1,299
￥652
￥2,500
￥1,980
￥999
￥2,480
￥1,980
￥999
￥58,800