PayPay本人確認で100ポイントもらえる

2026年02月05日 14時20分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

キャンペーンの告知バナー

　PayPayは2月4日、「本人確認で100ポイントもらえるキャンペーン」の実施を発表した。期間は2026年2月5日から5月31日まで。

　同キャンペーンは、期間中に初めて「PayPay」の本人確認（eKYC）を完了したユーザーに、もれなくPayPayポイントを100ポイント付与するというもの。

　付与は1人につき1回で、付与されたポイントを出金、譲渡することはできない。

■関連サイト

