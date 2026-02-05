eスポーツチーム「ZETA DIVISION」を運営するGANYMEDEは2月5日、「Overwatch Champions Series 2026」（以下、OWCS 2026）における初のグローバルオフラインイベント『Overwatch Cha mpions Clash hosted by GANYMEDE』を主催‧開催すると発表した。

世界各地からトップチームが集まるインターナショナルイベントとして、5月22日より3日間、東京と立川市の「アリーナ立川立飛」で開催予定だ。

同社は、この国際大会を開催する背景として、日本・立川で開催することで、コミュニティー全体の活性化を目指すことが目的だといしている。Overwatchのファンはもちろん、かつてOverwatchに熱狂していた方々にも、改めてその機会を作り、同社ならではのカルチャーを発信する力で、より多くの人を巻き込んで盛り上げたいとのことだ。

同社は開催にあたって、出場するトッププレイヤーたちが実力を遺憾なく発揮できる競技環境を整えるとともに、来場者全員が心から熱狂できる大会の実現に向けて、全力を尽くすとのことだ。

なお、観戦チケットは3月下旬より販売開始予定で、券種、座席レイアウト、販売サイトなどの詳細については、後日改めて同社の公式SNSなどを通じて発信予定だ。また、出場チーム、対戦フォーマット、トーナメント表などの大会詳細についても、順次発表予定。