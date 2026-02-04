三陸産「大切り鮭」110円！贅沢肉寿司も!! はま寿司「北海道・東北旨ねた祭り」

はま寿司は2月4日より、全国の店舗で「はま寿司の北海道・東北旨ねた祭り」を開催します。
北海道および東北各地の食材を使用した寿司ネタを中心に、サイドメニューやスイーツまで幅広い商品が登場します。
「三陸産 大切り銀鮭」「ほっけの天ぷら握り」が110円！
▲三陸産 大切り銀鮭 110円
本フェアの目玉として、三陸の海で育った柔らかでコクのある身が特徴という「三陸産 大切り銀鮭」と、ふんわりとした食感のホッケをサクサクの天ぷらにした「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」を110円で販売します。
▲北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り 110円
北海道・東北の食材を使ったメニューが多数登場
▲青森県産 大粒蒸しほたて 176円
また、ほたてを蒸すことで旨みを閉じ込めた「青森県産 大粒蒸しほたて」や、イカの甘みやもちもち食感とウニの風味がマッチするという「北海道産アカイカのうに和えつつみ」といった北海道・東北の食材を使ったメニューが登場します。
▲北海道産アカイカのうに和えつつみ 176円
▲いぶりがっこクリームチーズ軍艦 176円
贅沢！ “いわて牛”の肉寿司2種が登場
至福の一貫シリーズからは、“いわて牛”のうち肉質5等級のものだけを使用した「いわて牛五ツ星握り」、直火で香ばしく焼き上げた「直火焼き牛たん握り」を販売します。
▲いわて牛五ツ星握り 319円
▲直火焼き牛たん握り 429円
「ずんだ春巻」や新作スイーツも！
▲パリパリずんだ春巻（2本） 242円
サイドメニューでは、宮城名物“ずんだあん”をパリパリの春巻きの皮で包んだ「パリパリずんだ春巻（2本）」を販売します。また、スイーツの新作も、本フェアに合わせて展開されます。
▲生チョコモンブラン 297円
▲berry cuteないちごパルフェ 473円
寿司からスイーツまで！
北海道・東北の食材をテーマにしたフェアがスターとします。110円のお手頃商品から、素材にこだわった寿司やスイーツまでそろっているので、子どもから大人まで楽しめそう！
対象メニューはなくなり次第終了となるので、気になる人は早めにチェックしてください。
※価格は税込み表記です。