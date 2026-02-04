このページの本文へ

2月4日スタート

三陸産「大切り鮭」110円！贅沢肉寿司も!! はま寿司「北海道・東北旨ねた祭り」

2026年02月04日 10時35分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　はま寿司は2月4日より、全国の店舗で「はま寿司の北海道・東北旨ねた祭り」を開催します。

　北海道および東北各地の食材を使用した寿司ネタを中心に、サイドメニューやスイーツまで幅広い商品が登場します。

「三陸産 大切り銀鮭」「ほっけの天ぷら握り」が110円！

▲三陸産 大切り銀鮭　110円

　本フェアの目玉として、三陸の海で育った柔らかでコクのある身が特徴という「三陸産 大切り銀鮭」と、ふんわりとした食感のホッケをサクサクの天ぷらにした「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」を110円で販売します。

▲北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り　110円

北海道・東北の食材を使ったメニューが多数登場

▲青森県産 大粒蒸しほたて　176円

　また、ほたてを蒸すことで旨みを閉じ込めた「青森県産 大粒蒸しほたて」や、イカの甘みやもちもち食感とウニの風味がマッチするという「北海道産アカイカのうに和えつつみ」といった北海道・東北の食材を使ったメニューが登場します。

▲北海道産アカイカのうに和えつつみ　176円

▲いぶりがっこクリームチーズ軍艦　176円

贅沢！　“いわて牛”の肉寿司2種が登場

　至福の一貫シリーズからは、“いわて牛”のうち肉質5等級のものだけを使用した「いわて牛五ツ星握り」、直火で香ばしく焼き上げた「直火焼き牛たん握り」を販売します。

▲いわて牛五ツ星握り　319円

▲直火焼き牛たん握り　429円

「ずんだ春巻」や新作スイーツも！

▲パリパリずんだ春巻（2本）　242円

　サイドメニューでは、宮城名物“ずんだあん”をパリパリの春巻きの皮で包んだ「パリパリずんだ春巻（2本）」を販売します。また、スイーツの新作も、本フェアに合わせて展開されます。

▲生チョコモンブラン　297円

▲berry cuteないちごパルフェ　473円

寿司からスイーツまで！

　北海道・東北の食材をテーマにしたフェアがスターとします。110円のお手頃商品から、素材にこだわった寿司やスイーツまでそろっているので、子どもから大人まで楽しめそう！

　対象メニューはなくなり次第終了となるので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧